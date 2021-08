Karla Silva / Lourdes Vázquez

Silao.- El Sindicato Nacional ‘Miguel Trujillo López’ (SMTL) afirmó que en el proceso de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) —que sostiene con el complejo Silao de la armadora automotriz General Motors—, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cometió irregularidades, por lo que advirtió que podría interponer un recurso de inconformidad.

El contrato habrá de perder vigencia luego de la consulta celebrada este 17 y 18 de agosto con la participación de 5 mil 876 trabajadores, en la que más de la mitad decidió no legitimarlo. Se les preguntó si estaban o no de acuerdo con que el CCT se mantuviera válido.

A través de un comunicado de prensa firmado por Tereso Medina Ramírez, su secretario general, el SMTL expuso que respetará la voluntad de sus representados, pero: “manifestamos que fue un proceso en donde se cometieron irregularidades por parte de las autoridades laborales, mismas que no podemos permitir que afecten la voluntad de nuestros agremiados”, aunque no se detalló a qué presuntas anomalías se hacía referencia.

No obstante, dejó en claro que la Coordinación Jurídica de la organización realiza un análisis de las inconsistencias y, “de ser graves, procederá a interponer un recurso de inconformidad” o algún otro tipo de recurso jurídico, en busca de dar certeza a estos procedimientos que, calificó, “conforman el nuevo mundo del sindicalismo en nuestro país”.

También reconoció que el proceso vivido es inédito y que significa una oportunidad de aprendizaje para quienes integran el mundo laboral.

“Seguiremos velando por las y los trabajadores, mediante el modelo de sindicalismo responsable. Siempre informando en tiempo y forma, con capacitación constante y evitando que nuestros representados sean intimidados por organizaciones informales”.

Es llamada de atención: CTM

Hugo Varela Flores, dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Foto: Lourdes Vázquez

Por su parte, el dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Hugo Varela Flores, admitió que esto es una llamada atención para otras organizaciones sindicales. No obstante, sostuvo que fue incorrecta la intromisión de sindicatos americanos en el proceso de legitimación.

A decir de Varela, la CTM buscó en todo momento garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores; además, destacó la participación puntual del sindicato y resaltó que las prestaciones que hoy se tienen —y que son superiores a las establecidas en la ley— fueron producto de una lucha que se dio durante muchos años.

No obstante, reconoció que derivado de los resultados de la votación, se tiene que revisar que los trabajadores de la GM sintieron que no tenían las condiciones o los derechos “que creían merecer”.

“La respuesta de los trabajadores es una llamada de atención para todos los demás sindicatos de cualquier índole, de cualquier central, en donde tienen que afinar y poner todo lo que tengan que hacer; pero no hay que olvidar que, en esto, hay algunas cosas que saltan a la vista como la intervención de los sindicatos americanos que no es correcto que vengan sindicatos americanos aquí a decir cómo hacer las cosas, no es correcto. Los convenios internacionales que México acaba de firmar, Estados Unidos no los tiene”, señaló.

El también diputado del PRI dijo que la diferencia en la votación con la que se dio por terminado el CCT no fue abismal, sino que se perdió con un 10%, es decir que hubo un número importante de trabajadores que sí estaban a favor del sindicato.

