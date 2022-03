El proceso que realiza CTM en Mazda Salamanca despertó el interés de otros sindicatos para representar a los intereses de los trabajadores

Cuca Domínguez

Salamanca .- El sindicato de trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de la República Mexicana de la CTM, quien lleva la representación de los trabajadores de la planta de Mazda en Salamanca, inició ayer una consulta entre los sindicalizados para la aprobación del convenio de Revisión Integral del Contrato Colectivo de Trabajo.

El proceso, que continuará este jueves, despertó el interés de otros tres sindicatos para representar a los obreros que consideran que la actual dirigencia sindical no representa los intereses de los trabajadores.

Actualmente, son más de 5 mil trabajadores de Mazda en Salamanca los que están afiliados a la CTM .

Buscan justicia laboral

La secretaria General estatal del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz y Maquiladoras, Laura Caballero Mendoza, aseguró tiene al menos a unos 250 trabajadores afines que están buscando justicia laboral dentro de la armadora automotriz, empezando por el derecho a asociarse con un sindicato que realmente represente los intereses de los obreros y no un sindicato blanco que solo se interesa por las cuotas y no por los trabajadores.

“Los obreros están molestos porque nunca les han informado que se va a negociar en el contrato colectivo de trabajo y mucho menos ha habido alguna asamblea y lo que están haciendo con la consulta que se está llevando acabo es una vacilada porque la Secretaría del trabajo no está enterada, no hay quien vigile las urnas, solo está personal afín a la CTM, lo que ha molestado a los trabajadores”.

Reprochó que Alfonso Aceves del Olmo, secretario general del sindicato de la CTM, “no conoce la problemática de los obreros porque es un líder ausente en la empresa, ha permitido el despido de por lo menos 200 obreros por no ser afines al sindicato cetemista”, dijo.

No conocen el contenido

Caballero Mendoza denunció que esta consulta no debe ser válida porque los trabajadores no conocen el contrato colectivo de trabajo, en la boleta que les dan para votar les preguntan “¿apruebas el contenido del convenio de revisión general de su contrato colectivo de trabajo vigente?”, y solo les dan la opción de sí o no, pero la realidad es que no conocen el contenido.

“Los están coaccionando y amenazando por grupos de choque que los están presionando para votar a favor”, denunció.

Las irregularidades son muchas, desde que las urnas estaban abiertas desde las 7:00 am, pero los trabajadores llegaron a las 7:45 y no les permitieron quedarse a vigilarlas urnas, por lo que no hay transparencia en este proceso, precisó.

Sindicatos buscan el cargo

Aparte del sindicato de la CTM y del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz y Maquiladoras de Laura Caballero, hay otros sindicatos queriendo tener presidencia en la planta Mazda, como es el caso del El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) y la Confederación Joven de México, aunque los obreros no muestran su simpatía abiertamente por temor, así lo confirmó Laura Caballero Mendoza.

El área de vinculación de Mazda informó que como empresa dio fe de que se desarrolló un proceso tranquilo, conforme a los planeado, con la asistencia de inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los que se mantendrán hasta este jueves cuando se lleve a cabo el conteo de las votaciones. “Como empresa somos muy respetuosos de este proceso interno que llevan a cabo las autoridades sindicales”, reiteró a través de su enlace.

