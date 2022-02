Jornadas de 9 horas

Así es como desde hace seis meses se gana la vida; recorre desde la colonia Villa Salamanca 400, la carretera a Celaya y llega a la cabecera municipal, para posteriormente trasladarse a las comunidades más cercanas, buscando de bolsa en bolsa material que sea útil para vender: cartón, envases de plástico, aparatos electrónicos, entre otros artículos.

Su actividad inicia a las ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde. Posteriormente acude a algún centro de compra de reciclado donde las ganancias varían, al señalar que en días buenos salen hasta 200 pesos, mientras que otros la suerte no es la misma y no llega a los 80 pesos, “ya sale para comer, dijera uno que gana mucho dinero, pero no, ahí va saliendo”, comentó.

Job culpa a la covid-19 de la falta de oportunidades para encontrar empleo, pero también cuestiona la veracidad de la enfermedad, al señalar que no hay una evidencia real de que exista.

“No sé si tenga que ver esa enfermedad del covid-19; ya ve que no querían que saliera a trabajar uno, pero ¿qué va a comer uno? Desde esa fecha no he podido encontrar trabajo”, recordó Job.

Dijo que no se ha vacunado y, pese a que toca residuos sin protección, no se ha enfermado, por lo que cuestionó el uso del cubrebocas.

“Yo quiero saber qué sienten, cómo protege, de dónde viene esa enfermedad; porque mucho tiempo ha pasado y lo siguen usando (el cubrebocas). Yo hasta ahorita no me he enfermado de nada, por eso digo”, concluyó.