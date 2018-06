Sin temor, guardias de vigilancia auxiliar

Los elementos de Empresa ARZA, que es propiedad de exdirector de seguridad, aseguran tener la preparación indicada y no ser simple improvisación

Salamanca.- La empresa ARZA, contratada por Salamanca para brindar vigilancia auxiliar es propiedad de Adrián Martínez, exdirector de la extinta Policía municipal, confirmó el alcalde interno, José Miguel Fuentes Serrato, quien aseguró que cumple con todos los requisitos que pide la Ley, además de que conoce la problemática de la ciudad.

En tanto elementos de seguridad privada contratados por el Municipio para reforzar la vigilancia señalan que están comprometidos con la ciudadanía y a pesar de no estar armados no temen realizar diariamente su labor, pues no tienen facultad de realizar detenciones.

De acuerdo al alcalde interino, José Miguel Fuentes Serrato, la empresa ARZA, que presta sus servicios al municipio es propiedad de Adrián Martínez, exdirector de Seguridad Pública del municipio,” pero dejó de prestar sus servicios hace muchos años y hoy vino a sumar los esfuerzos con el Municipio, es una persona de intachable integridad”

Agregó que el responsable de la empresa es una persona capacitada con una amplia trayectoria en cuanto a la formación. El alcalde destacó que la contratación se hizo conforme a derecho y con facultades que tiene la administración y el Ayuntamiento al destinar un programa en materia de prevención.

Los elementos no tienen miedo

Elementos de seguridad privada de la empresa ARZA contratados por el Municipio para reforzar la vigilancia, señalan que están comprometidos con la ciudadanía y a pesar de no estar armados no temen realizar su labor, “el riesgo siempre existe, como en todos lados, pero no somos improvisados”.

A pesar de los ataques registrados en el municipio a elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Policía Preventiva y agentes viales que han cobrado la vida de algunos de ellos, el personal de seguridad privada que ahora resguarda zonas del municipio no teme realizar su labor de vigilancia, pues señalan que solamente fungen como un vínculo entre la ciudadanía y el sistema de emergencias 911 para que se brinde una atención inmediata cuando se requiera.

De manera anónima el personal de vigilancia señala que su trabajo es muy distinto al de las corporaciones de seguridad gubernamentales lo que no quiere decir que no estén capacitados para atender las necesidades de la población.

