Silvia Sandoval

Irapuato.- Luego de que este fin de semana antros y bares de Irapuato abrieron hasta después de la media noche sin realizar las medidas sanitarias de acuerdo con el protocolo de la Secretaría de Salud del estado, el director de Fiscalización, Javier Ortega Salas, informó que no se sancionará a los propietarios de éstos “debido a que hubo un descontrol en cuanto a operatividad”.

Refirió que de acuerdo con el protocolo del cambio a semáforo en rojo efectuado del 28 de diciembre al día 25, muchos de los establecimientos no tuvieron conocimiento del cierre de sus instalaciones “por lo que no se pudo notificar ya que se atravesaron los días 24 y 25 de diciembre, días que no abrieron, y no se pudo contactar con los dueños” refirió Javier Ortega.

La noche y madrugada del 26 de diciembre, el antro Penthouse, ubicado en Villas de Irapuato, tenía el local a toda su capacidad, sin mantener los asistentes una sana distancia, sin usar cubrebocas y con un aforo al doble de lo permitido, como se pudo confirmar por medio de las redes sociales.

La juventud irapuatense hizo caso omiso de los protocolos de sanidad y se apersonó en el establecimiento, que a decir de las autoridades no pudo ser avisado para su cierre por contingencia adelantado el día 25 de diciembre por las autoridades de Salud del Estado de Guanajuato.

Confirmó que fue imposible que en un solo día se notificara a la totalidad de locales, “como no abrieron 24 y 25 de diciembre, fue imposible hacerles llegar la notificación de que no abrieran en un solo día, a los que no se les dio aviso ya tenían abastecida su venta, era imposible el cierre” dijo.

Lamentó que los dueños del Penthouse no tomaran en consideración las medidas sanitarias ni de aforo contenido en el protocolo de sanidad estatal: “no se les sancionará por esta ocasión, pero para el día 31 de diciembre tendrán que cerrar, así como la totalidad de los establecimientos de este giro en la ciudad”.

Reafirmó que el acuerdo estatal para el cierre de establecimientos se mantendrá para los días de fin de año, con el cierre de locales a las 23:59 horas los restaurantes y los antros no abrirán”.

EZM