Sin saberlo, viven en una ANP

El municipio de Irapuato tiene sólo una Área Natural Protegida: el Cerro de Arandas, sin embargo, vecinos de la zona ignoran que a diario conviven con un hábitat con alta riqueza natural

Irapuato.– El municipio de Irapuato tiene sólo una zona natural protegida: el Cerro de Arandas, sin embargo, vecinos de la zona ignoran que a diario conviven con un hábitat con alta riqueza natural, incluso muchos de ellos son incrédulos a la declaratoria.

“Tengo seis años viviendo aquí, no hay nada de esos animales que dicen, pueden subir al cerro y no van a encontrar nada, ya no hay nada de lo que comentan”, señaló José Almilla Pichete, que desde hace seis años habita en la Colonia Bellavista aunque de forma irregular.

“Yo no tengo escrituras del terreno de mi casa porque es común, mucha gente compramos y sabemos que algún día se va a arreglar no sabemos cuándo”, aceptó.

Araceli Rodríguez, estableció su hogar en la misma Colonia. Tampoco sabía que es vecina de un Área Natural Protegida, pero ella acepta que sí han visto coyotes.

“No sabía que en el cerro hay animales que pueden desaparecer, pero sí se escuchan los coyotes en las noches y mi esposo ha visto en la mañana a los coyotes que bajan del cerro”, señaló.

Valoran la reserva

A diferencia de los vecinos del Cerro de Arandas, los habitantes de la comunidad San Agustín de los Tordos, aprecian y trabajan para conservar su bosque de mezquites.

Manuel Pérez Reyes, originario de la comunidad, compartió que desde hace años un grupo de hombres se ha dado a la tarea de limpiar y proteger la zona, pues actualmente se encuentra con basura de desechos orgánicos e inorgánicos, además de restos de fogatas.

“Si sabemos de esta reserva, gente de aquí de la comunidad va a podar los mezquites les quitan las ramas secas y como pueden tratan de limpiar, porque luego viene gente de la ciudad a hacer sus días de campo o de aquí mismo, hacen sus fogatas y no las apagan, entonces la gente de aquí va y cuida que no haya incendios…

“Estamos esperando que ya hagan la declaratoria, porque queremos que la reserva esté más limpia”, platicó Manuel Pérez.

Habrá dos nuevas ANP

La Dirección de Medio Ambiente terminó los estudios de fauna, flora y biodiversidad de viabilidad para que inicie el proceso de declaratoria de zonas naturales protegidas en las comunidades San Agustín Tordos y El Garbanzo.

Las 700 hectáreas de bosque de Encino de la comunidad El Garbanzo, se integraría al área protegida de la Cuenca Alta del Río Temascatío en Salamanca.

Mientras que en la comunidad San Agustín de los Tordos se protegerían 40 hectáreas de bosque de mezquite.

“Obviamente cumplen con los requerimientos en virtud de que el Garbanzo, El Comedero, El Comederito, es el único sitio donde se tiene este tipo de bosque por esa misma razón es importante que se protejan” explicó Gonzalo Guerrero Guerrero, director de Medio Ambiente.

“San Agustín de los Tordos es una pequeña reserva que a final de cuentas ya se ha estado trabajando constantemente que es una zona de influencia del Área Natural Protegida del Cerro de Arandas, se ha trabajado durante bastante tiempo con la comunidad”, añadió el funcionario.

