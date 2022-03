Consejo Estatal de Seguridad

1.- Sin reprobados

Diego Singue Rodríguez Vallejo

Nuevamente el gobernador, Diego Singue Rodríguez Vallejo, corrige la plana a los titulares de la seguridad pública estatal y municipal, que “buscan” profesionalizar a las policías. Les leyó la cartilla: municipios que tenga titulares de seguridad sin tener aprobado su examen de control y confianza “deberán ser destituidos” de inmediato; y, desde el Consejo Estatal de Seguridad, se impondrá un “ultimátum a los alcaldes”. O sea, el chiste será gobernar con el librito.

Antes, el mandatario estatal en pleno uso de la mesura desveló a los jefes policiacos: desde el secretario estatal, Alvar Cabeza de Vaca, y los municipales, que olviden el “as sacado de la manga”: que los policías lleven su arma de cargo en sus horas de descanso, porque no hay ni armas ni municiones suficientes para cubrir con los servicios en las 46 localidades; amén de los riesgos.

Las respuestas del gobernador Rodríguez Vallejo, deben resultar en los ajustes que deberán de realizar alcaldes y encargado de seguridad. Sin certificados, hay que producir y buscar nuevos mandos, mientras encuentran la estrategia para cuidar a sus elementos en su descanso.

2.- A 7 del siglo

Sergio Santibáñez

Este viernes, el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional e invitados especiales, se reunirán en su sede de Avenida Insurgentes Norte 59 de la Ciudad de México para celebrar el aniversario 93 del hoy expartidazo. Lo harán en el momento más crítico de su historia, pues al contrario de la crisis vivida a principios del siglo XXI, cuando perdieron Los Pinos ante el panista Vicente Fox, su fuerza está muy menguada en el Congreso de la Unión, Gubernaturas, Congresos Locales y Ayuntamientos. Sin embargo, con el PRI no se sabe. Ya lo dijo Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

El momento será aprovechado por varios priistas del estado de Guanajuato, que se han planteado oponerse al actual Comité Directivo Estatal, bajo la presidencia de Ruth Tiscareño y la secretaría general de Alejandro Arias, para demandar al dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” convoque a una elección estatal que defina nueva dirigencia. En la intentona sobresale el alcalde de Jerécuaro, Luis Alberto Mondragón; la diputada local, Yulma Rocha Aguilar; el exdelegado del IMSS, Sergio Santibáñez, y Brenda Jimena de la Mora López.

Luis Alberto Mondragón, coordinador de los alcaldes priistas en Guanajuato, busca el respaldo de sus diez compañeros presidentes, para “sacudir” al priismo guanajuatense, según refieren en su grupo. Ahora bien, el PRI como partido nacional que es, seguramente atenderá esta petición dentro de su estrategia de reacomodo y expansión, para lo cual, tómelo en cuenta, primero atenderá las elecciones estatales de junio y luego verá a los estados. Habrá tiempo para la lucha.

3.- Derechos de las mujeres policías

Katya Cristina Soto Escamilla

A días de que fuera asesinada la agente policiaca de Dolores Hidalgo, Berenice Hernández Rodríguez, en un caso de violencia por género, además de que el estado de Guanajuato acumula la muerte de varias mujeres policías de otros municipios, el Congreso del Estado dio un primer paso al exhortar a los gobiernos municipales para que sus corporaciones policiacas apliquen la perspectiva de género a favor de las agentes, tanto para igualar condiciones salariales y de trabajo, como para que no se repitan casos como el de Berenice.

El tema sin duda es complejo y ameritará mejoras en diversas leyes para la igualación salarial, mayores oportunidades de promoción, se sancione con dureza la violencia sexual al interior de la policía preventiva y más, pero la propuesta presentada por el PAN por medio de la diputada, Katya Cristina Soto Escamilla, encontró respaldo en la mayoría de las representaciones parlamentarias, sobre todo al ampliarse el exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la de Seguridad y Protección Ciudadana federal, primordialmente en lo que toca a la violencia sexual.

Y fue la mayoría, porque el Partido Verde Ecologista de México, a través de su coordinador Gerardo Fernández, desaprovechó la oportunidad para empujar la agenda contra la violencia a las mujeres, al señalar que por condición presupuestaria no sería adecuado exigir la mejora de condiciones a los municipios. En el salón de plenos no se entendió como es que para los verdes la defensa a las exigencias de grupos feministas a favor de la despenalización del aborto es vehemente y no encontraron correspondencia cuando se trató de proteger a las mujeres policías.

De la Valija.- Desequilibra alcaldía

El último conflicto o “enjuague político” en Silao de la Victoria principió por una laptop. Desde lo manifiesto -lo visto-, la regidora del Partido Verde Ecologista, Luz Ibarra exigió la “destitución” del tesorero municipal, Héctor Mauricio Verver, pues como titular del SAPAS olvidó dejar la máquina (amnesia o voluntad). El asunto está en el expediente 251/2014. Pero en lo latente -no visto- el secretario del Ayuntamiento, Rogelio Santoyo, le movió el tape al alcalde Carlos García Villaseñor.

Y todo porque Carlos García, contrató al abogado Rudy Rodríguez como asesor jurídico, lo que produjo celos a Santoyo, pensado que le iban a dar las gracias. Esa movida, tiene alcances inimaginables; llega hasta SAPAS para futuro. A cambio del servicio de la regidora, María de la Luz Ibarra, podría negociar que el excandidato verde a la alcaldía, Jesús Bolaños entre al Consejo del SAPAS y sea ratificada su cuñada Ana Daniela López en el Consejo.

Miguel Márquez Márquez

De la mano del gobernador de Guanajuato, ha sido llamado para tomar el papel de padrino. Utilizar su fuerza política, experiencia, convocatoria social, e influencia ante empresarios, líderes sociales y políticos, para galvanizar entre la población la estrategia del programa estelar del Gobierno del Estado contra la drogradicción, el Planet Youth. Miguel Márquez Márquez, el exgobernador del estado, luego de informarse que su municipio, Purísima del Rincón, es el que alberga la mayor problemática de consumo de alcohol y drogadicción en las escuelas, recibió la invitación del residente de Palacio de la Presa para que apadrine la causa contra las adicciones en su tierra y en la región.

3M, como le llaman sus seguidores políticos, tiene ahora una encomienda que le permite reflectores, acercamiento con diversos sectores y una plataforma de alta sensibilidad social y política, que le puede redituar un nuevo protagonismo siendo aún un político “inquieto” y joven. El gobernador, a quien hizo su delfín en el sexenio anterior, le ha puesto un pase para gol.

