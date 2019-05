Sin planes de reincorporar seguro de gastos médicos mayores a policías

Aún en 2017 los uniformados contaban con esta prestación, desde el año pasado se dejó de renovar la póliza; en su lugar reciben homologación salarial

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Pese al riesgo que significa su trabajo, los policías de la capital no cuenta con un seguro de gastos mayores, prestación que sí tenían en el 2017 durante la administración de Egdar Castro Cerrillo, y cuya póliza venció, esto obedece a que se optó, al menos en este año, ir por la homologación salarial, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García.

A la par, anunció que ayer les fue enviada la autorización para la aplicación de 2 millones 227 mil pesos destinados al incremento salarial del 6% de los elementos, porcentaje que se hará retroactivo a enero. Este recurso corresponde a la coparticipación del estado para recibir el recurso del programa de Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg), que para este año fue de 11 millones de pesos.

“En el 2017, de acuerdo a los registros que se tienen de la administración pasada, no hubo homologación salarial, sino hubo mejoras o condiciones laborales, esa misma cantidad de coparticipación se puede dividir, de acuerdo como te autoricen en México- en vales de despensa, en vales para construcción o material para vivienda, se puede ver en el fondo con el ISSEG, gastos médicos mayores o útiles escolares, esa condición laboral estaba en el 2017”.

Por lo que dicha póliza tampoco se renovó en el 2018 por la pasada administración, y en esta administración el recurso se fue al incremento del salario de los policías.

“Para mi es mejor, porque ese recurso que se entrega retroactivo desde el 1 de enero a la fecha que por ahí ya nos llegó la autorización por correo, se estará aplicando creo que en junio o julio, esa cantidad de dinero se les da íntegra a los elementos” y ellos decidirán a qué lo destinan, incluso adquirir un seguro de gastos médicos mayores.

Dijo que los elementos cuentan con seguridad social a través del IMSS, además de prestaciones por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Afore y un seguro de riesgo contratado por la dependencia.

“Yo anteriormente no había contratado ningún seguro de gastos mayores porque siempre he tratado de que sea homologación salarial, pero una cosa es lo que quieras tratar y lo que te autoricen en México”.

El seguro social es más que suficiente: Navarro

Por su parte, el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña señaló que así como los policías, ningún funcionario ni miembro del ayuntamiento tienen seguros de gastos médicos mayores.

“Los empleados tienen seguro social y yo creo que con eso es más que suficiente, me encantaría que pudieran tener todas las prestaciones; en Guanajuato capital, a diferencia de otros municipios, tenemos el ISSEG en donde tienen su fondo de ahorro y para su casa, pero hablar de un seguro médico para unos sí y para otros no, pues creo que es inequitativo y que no siempre es lo más transparente”, dijo.

Mencionó que la pasada administración tampoco renovó la póliza de dicho seguro que ascendía a aproximadamente 1 millón de pesos, por lo que se está revisando con la Tesorería municipal cuántas veces se utilizó.

