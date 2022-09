Gallardo Arroyo mencionó que las licencias de operación que se han emitido desde abril pasado fueron temporales

Nancy Venegas

León.- Después de la clausura de 10 locales que operan en el exterior del estadio de futbol Sergio León Chávez, la directora de Desarrollo Urbano Teresita Gallardo Arroyo aclaró que no habrá permisos de uso de suelo definitivos.

La clausura de estos locales se realizó por la falta de licencias municipales para su funcionamiento. Gallardo Arroyo mencionó que las licencias de operación que se han emitido desde abril pasado fueron temporales. Por ello, los representantes de los negocios se encuentran en el proceso de regularización.

Entérate también de: Cae asesino de ‘Carlitos’, estudiante que murió intentando frustrar un asalto…

Foto: Eduardo Ortega

Clausuran negocios del estadio de Irapuato

En abril pasado clausuraron al menos 10 negocios con venta de comida y bebidas ubicados en el exterior del estadio de futbol Sergio León Chávez. Debido a que carecían del permiso de uso de suelo para operar.

Los representantes de los negocios se manifestaron. Exigieron a las autoridades un periodo para regularizarse con la anuencia de mantener operaciones. De esta manera, los trabajadores siguieran percibiendo su sueldo.

Foto: Eduardo Ortega

Se han regularizado pocos establecimientos

La titular de la Dirección de Desarrollo Urbano Teresita Gallardo Arroyo, explicó que, tras la clausura de los negocios, se acercaron a la dependencia los representantes de 45 establecimientos para realizar los trámites de regularización.

Para leer también: Oficial atropellada por una camioneta en León ya está fuera de…

Desde abril, se emiten licencias temporales de 3 meses para el funcionamiento de los negocios. Siempre y cuando continúen con el proceso. Porque algunos de los representantes no han podido acreditar la propiedad de los locales. No se tienen contemplados los permisos de suelo definitivo en estadio de Irapuato.

Foto: Eduardo Ortega

Sin permisos de suelo definitivo en estadio de Irapuato: Gallardo

“Esos permisos de uso de suelo se han estado dando condicionantes en este caso de la posesión de los locales. Hay algunos otros temas que se han estado viendo sobre la parte de la operación, como el que no vayan más allá de la superficie del local que sostienen acreditado dentro de sus contratos de arrendamiento”.

Los representantes de los 45 negocios tienen la obligación de renovar el permiso temporal y a la vez demostrar el avance en su trámite de regularización. Como parte de este proceso, se han tenido que apegar a lineamientos de imagen. En cuanto a la uniformidad en los anuncios para que no obstruyan el paso de peatones, cumplir las especificaciones en materia de Protección Cilvil, Fiscalización y Seguridad Pública.

“Los permisos no pueden hacerse de manera de manera ya definitiva lo cual no se realizarán hasta que no cumpla con todos los requerimientos”, aclaró Gallardo Arroyo.

Por si no lo leíste:

bc