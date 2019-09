Sin notificación no se hará nada por humedal

La directora de Gestión Ambiental dice que desde 2017 no han recibido ningún oficio

Jessica de la Cruz

León.- Ante los señalamientos que hicieron el pasado miércoles los ambientalistas de Salvemos el Humedal del Parque de los Cárcamos, sobre las afectaciones que tiene el humedal a raíz de la construcción del proyecto City Center, la directora de Gestión Ambiental, María del Carmen Mejía, comentó que ellos no han recibido ningún comunicado por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para poder detener la evaluación del humedal.

“Los comunicados que tenemos por parte de las autoridades federales, es que no es un cuerpo de agua federal, firmado por la Comisión Nacional del Agua, que no es un Área Protegida firmado por la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (ConanP)”, expuso la directora. María del Carmen señaló que el único oficio que ellos tienen por parte de la Conagua fue el pasado 27 de enero del 2017, desde entonces no se ha recibido otro oficio por parte del Comisión y por parte de la Procuraduría Federal de Protección Animal (Profepa) fue el pasado 30 de julio de este presente año.

Ante los cuestionamientos en donde se pedía por parte de los ambientalistas la renuncia del presidente de la comisión de Gestión Ambiental, Jorge Cabrera, y a su vez que en caso de que la Profepa comenzara hacer las investigaciones adecuadas, éste manifestó lo siguiente: “No, porque lo que emita la Profepa, pues es la autoridad que nosotros tenemos que respetar, entonces cuando salga un dictamen de su parte, nosotros lo vamos acatar”, dijo el funcionario.

RC

Comentarios

Comentarios