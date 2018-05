Sin Morena, candidatos de los 46 municipios firman Pacto de Civilidad

Los partidos políticos que no hayan estado presentes en el acuerdo que busca no utilizar recursos públicos en las campañas políticas ni utilizar los programas sociales para condicionar el voto, tienen tres días para firmarlo

El día de hoy, candidatos a distintos puestos de representación popular en los 46 municipios del estado, firmaron el Pacto de Civilidad, el cual queda resumido en 13 puntos entre los que destaca no utilizar recursos públicos en las campañas políticas ni utilizar los programas sociales para condicionar el voto, evitar las descalificaciones, mantener el diálogo y respectar los resultados de la elección y promover un clima de respeto mutuo, por mencionar algunos; Morena fue el único partido que no firmó en todo el estado.

Santiago Acosta López, consejero del IEEG comentó que la firma de este pacto no es una obligación y que esta autoridad sólo puso la invitación sobre la mesa. “Sin embargo hemos encontrado una extraordinaria respuesta de casi todos los candidatos a los cargos de elección popular”. Comentó que quienes no estuvieron presentes, firmarán dicho acuerdo después si así lo desean; los partidos que no se presentaron tienen tres días para firmar.

Acuerdo demanda campañas de altura en la capital

En la capital del estado, los siete candidatos a la alcaldía capitalina y cinco contendientes para la diputación local por el Distrito VIII que abarca Guanajuato y Dolores Hidalgo, firmaron el Pacto de Civilidad.

La firma del pronunciamiento que se llevó a cabo las instalaciones del Consejo Municipal Electoral y en el Consejo Distrital

La firma del pacto se llevó a cabo sin mayor contratiempo, lo signaron Alejandro Navarro candidato del PAN, Ruth Lugo Martínez del PRI, Paloma Robles Lacayo del PRD, Carlos Ortiz de PVEM, José Luis Rivera Jasso del Partido Movimiento Ciudadano, Gloria Gutiérrez Quintero del Partido Nueva Alianza y Roberto Loya de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’.

En cuanto a los candidatos a la diputación local por el Distrito VIII firmaron el pacto, Martha Delgado Zárate candidata del PAN, Luis Felipe Luna Obregón del PRI, Nedda Denisse Velasco de Movimiento Ciudadano, José Ricardo Castro de Nueva Alianza y Marco Antonio Carrillo del PVEM; la que no estuvo presente fue la candidata de Morena, Martha Elva Márquez.



En León, Contreras y Oviedo, fuera

Este viernes los candidatos a la presidencia municipal de León y a las diputaciones locales, exceptuando a los representantes de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ firmaron el pacto de civilidad con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Los únicos que no firmaron dicho pacto, fueron los candidatos de Morena, ello porque a decir de éstos, el pacto no es necesario y prohíbe la manifestación de la crítica ante un tema.

A esta firma no asistió el candidato a la presidencia municipal de León, Sergio Contreras del PVEM, ni Ernesto Oviedo del Morena.

Los candidatos de ‘Juntos Haremos Historia’ por la diputación local del Distrito IV y XXI, Martha Alicia Rocha y José Antonio Negrete Ortiz, respectivamente expusieron que el Pacto de Civilidad “no es necesario porque nos meten en una dinámica donde no podremos protestar porque se firmó el Pacto de Civilidad.

Tras el acuerdo, todos critican actuar de Paniagua

Ante los reflectores, en el interior de la sede municipal del IEEG, seis candidatas y el candidato a la alcaldía de Celaya, se sonrieron, se estrecharon la mano, posaron juntos frente a las cámaras, y firmaron el Pacto de Civilidad, pero al término de éste se criticaron unos a otros.

Y es que, todo surgió porque el equipo de la candidata del PAN, Elvira Paniagua, difundió un comunicado donde se dijo que se reunió en un encuentro informal con el delegado estatal del IMSS, Sergio Santibañez, con quien habló sobra la viabilidad de construir una clínica del Seguro Social en Celaya, situación que al siguiente día el propio funcionario federal emanado del PRI aclaró diciendo que fue un encuentro fortuito y la calificó de ‘oportunista’ y querer sacar un beneficio político del saludo que hubo entre ambos.

Y ante las críticas, la panista Elvira Paniagua sonrió y expresó que no se angustien y que mejor se pongan a trabajar.

“¡Que se pongan a trabajar los candidatos!, que no se angustien, ¡que presenten propuestas!. ¡Por Dios!, son gente que tiene también experiencia vamos con propuestas que no se desgasten queriendo hacer comentarios no positivos sobre alguna candidata, ¡que se pongan a trabajar!”, resaltó y pidió que en el marco del Pacto de Civilidad que acababan de firmar sean congruentes entre lo que dicen y hacen.

En Salamanca, se suman a una contienda pacífica

Con la ausencia de la candidata de Moerena, Beatriz Hernández y del PRD Diana Karina Jaime Salgado, siete aspirantes a la alcaldía de Salamanca firmaron un Pacto de Civilidad ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Los candidatos Antonio Arredondo Muñoz (PAN), Coral Valencia (PRI), Idalia Rivera Aguirre (Nueva Alianza), Mari Granados (PVEM), Jesús Trinidad Razo Almanza (MC) y los independientes Tomás Gutiérrez y César del Ángel Acosta, acudieron a la invitación del IEEG para que lo que durante sus campañas se conduzcan con civilidad y respetando las leyes electorales.

La titular del IEEG en Salamanca, Yéssica Janet Acosta, agradeció la participación de los candidatos que acudieron al llamado, lo que demuestra el interés por que se lleve a cabo una contienda pacífica y de respeto. Destacó que el instituto electoral tiene como misión involucrar a entes políticos para hacerlos participes hacia la vía democrática lo que le da sentido a la firma de este convenio para llevar a cabo una contienda electoral bajo los principios de legalidad, equidad y respeto.

En San Felipe sólo seis de ocho

Con la asistencia de seis de ocho candidatos a las alcaldías para el municipio de San Felipe se llevó a cabo la firma del Pacto de Civilidad para acordar y garantizar una contienda electoral con tranquilidad y respeto entre los participantes; no acudieron la candidata de la María Elena Venegas Camacho y el candidato del PRD Salvador Torres Camarillo.

Marco Antonio Loredo Ibarra presidente del consejo municipal del IEEG, explicó a los contendientes que el Pacto de Civilidad conlleva la legalidad, respeto y tolerancia que merecen los sanfelipenses para llevar estas elecciones con pasos democráticos seguros y legales.

Exhortó a los presentes a promover la democracia basada con respeto para con ello además promover la cordialidad y la paz y así coadyuvar y construir la cultura política y democrática entre la ciudadanía.

El representante del alcalde, el secretario del Ayuntamiento, Federico Zárate Zavala, dijo que el municipio se compromete a vigilar la tranquilidad, preservar la seguridad pública, el orden y la paz entre otros para garantizar el respeto ante la ciudadanía.

Sólo faltaron los morenistas en Ocampo

Con la ausencia de la coalición ‘Juntos haremos historia’ encabezado por Morena, este día los candidatos a la alcaldía de Ocampo firmaron el Pacto de Civilidad política para el próximo proceso electoral.

Los candidatos acordaron los compromisos específicos para garantizar el desarrollo de unas elecciones pacíficas, para que los candidatos y militantes no fomenten hechos de violencia ni violaciones a la ley, así como evitar el uso de los recursos públicos del municipio.

La presidenta del consejo electoral municipal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) Rocío Salas Ortega, comentó que el Ejecutivo será el encargado de aplicar medidas de seguridad en caso de que se detecten riesgos, y que los partidos políticos serán garantes de la participación ciudadana, entre otros, por lo que recomendó apegarse a dicho pacto para llevar una contienda de paz y armonía.

Por su parte, el alcalde interino, Aldo Bocanegra Rangel, firmó un document en el que se compromete a vigilar la tranquilidad pública y paz social en el municipio, entre otros acuerdos de su competencia.

En San Diego sólo cuatro de siete se unen

En San Diego de la Unión sólo cuatro de siete candidatos realizaron la firma del Pacto de Civilidad, un acto que en el que se comprometen a llevar un proceso de respeto mutuo. La candidata de la coalición Morena, PT y PES, no quiso firmar y los del Acción Nacional y Nueva Alianza

no asistieron al igual que la presidenta del consejo municipal.

La candidata de la Coalición Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, María del Socorro Gaspar Torres, acudió a la firma del Pacto de Civilidad pero no lo firmó y sólo entregó al consejo un documento en el que explicaba su postura.

El candidato del Acción Nacional, Diego Leyva Merino, no se presentó al acto, este medio informativo trató de buscar su postura, sin embargo no se concedió la entrevista; la candidata del Nueva Alianza, Érika Patricia González, tampoco asistió a la firma.

Los candidatos que realizaron la firma del Pacto de Civilidad son: del Movimiento Ciudadano, Bogar Obregón; del partido Revolucionario Institucional, María Guadalupe Castillo Cantero; del PRD Antonio de Jesús Merino Tejada, y del Verde Ecologista de México, Silvia Estrada Muñiz.

Pinta Morena barda de independiente en Irapuato

Pese a que unas horas antes, los candidatos a la presidencia municipal de Irapuato habían atendido la convocatoria del IEEG en Irapuato para firmar un Pacto de Civilidad, una de las bardas pintadas en apoyo al candidato independiente Richo Castro fue blanqueada para poner en su lugar el nombre de su contendiente Irma Leticia González Sánchez, representante de Morena.

A través de sus redes sociales, Richo Castro publicó mediante una grabación en vivo, que una de las pocas bardas que ha logrado pintar, había sido borrada y se sorprendió al ver que estaba siendo ocupada para colocar publicidad de la candidata a presidenta municipal de Irapuato por la coalición Juntos haremos historia, Irma Leticia González Sánchez.

El candidato hizo un llamado al respeto y a conducirse con civilidad, además dijo que esperará que la candidata dé una explicación, pues no se adelantará a emitir un juicio.

Finalmente se demostró la ilegalidad, pues el propietario del inmueble, quien resultó ser pariente de Richo Castro, confirmó que la barda se había destinado para el candidato independiente y los pintores volvieron a pintar la barda de blanco y poner el nombre de Richo Castro y personal del INE tomó evidencia y levantó un reporte.

En Silao, AN hace campaña en plena firma del convenio Sólo tres de siete candidatos a la presidencia municipal firmaron el Pacto de Civilidad convocado por el Consejo Municipal Electoral; los abanderados de PRI, PVEM y PRD rechazaron firmarlo al considerar que no hay equidad y hubo actos de campaña en el mismo evento de firma; a la firma faltó el candidato de Morena Antes de proceder a la firma, Rogelio Santoyo, candidato del PRI a la presidencia municipal, pidió la voz para inconformarse sobre la presencia de militantes y simpatizantes del PAN con banderas y camisetas fuera del recinto. “Quiero manifestar públicamente mi inconformidad, aquí nos han citado a firmar un Pacto de Civilidad y lo que estamos viendo aquí afuera es un acto pleno de campaña en donde no hay equidad, no vemos condiciones y aparte de eso hay funcionarios públicos del municipio de Silao en horario de trabajo fuera de las instalaciones”. A este reclamo se sumó Guadalupe Espinoza Corral, candidata del Partido Verde quien dijo que ese Pacto de Civilidad se está rompiendo desde el principio, ante la presencia de más gente de la requerida en esta firma por candidato, y María Salinas, candidata a diputada local del PRI, dijo que a pesar de las buenas intenciones de las autoridades electorales con la firma de este documento, las condiciones deben de ser parejas para todos.

Los 13 puntos del pacto Desarrollar una campaña de manera ejemplar, que prevalezcan los principios de legalidad, equidad, respeto y tolerancia en un ambiente de pluralidad y convivencia pacífica. Promover un clima de respeto mutuo de civilidad, de participación democrática en la contiende electoral. Vigilar los valores básicos de la democracia como la libertad, la igualdad, la fraternidad, compromiso social y la responsabilidad se cumplan a cabalidad. Rechazar y no incurrir en ningún acto o práctica que implique manifestaciones de odio o violencia durante y después de las elecciones. Respetar las leyes e instituciones electorales. Promover en el estado que la democracia se construya sobre la base de pluralidad con propuestas que respondan a las necesidades de la sociedad. Conducirnos con trasparencia en el proceso electoral desde las campañas electorales hasta la difusión de los resultados preliminares y oficiales, respetando la voluntad expresada democráticamente en las urnas por parte de la ciudadanía del municipio de Guanajuato. Abstenernos del uso de los recursos públicos gubernamentales a favor o en contra de cualquier partido o candidata o candidato y de igual forma no hacer uso de los programas sociales como medio para coaccionar el voto o influenciar el sentido del mismo Desarrollar campañas electorales apegadas a derecho con recursos lícitos, rechazando las prácticas denotativas, intimidatorias, represivas y cualquier manifestación que atente el libre ejercicio de los derechos y deberes de toda la ciudadanía. Valorar la participación y entrega cívica de las ciudadanas y ciudadanos que fungirán como funcionarias y funcionarios de casilla, confiando en que su participación como autoridades electoral será una garantía de transparencia, legalidad e imparcialidad del proceso electoral. Privilegiar el debate con propuestas por encima de descalificaciones Mantener un diálogo político civilizado, buscando privilegiar los intereses de la ciudadanía. Salvaguardar el derecho de la ciudadanía a votar de manera libre y pacífica y conminaremos a quien apoye a nuestros partidos políticos y candidaturas a conducirse de manera civilizada y democrática.

Con información de Lourdes Vázquez, Daniel Vilches, Alejandrina Martínez, Luz Zárate, Yadira Cárdenas, Yordi Buclón, David Olvera, Onofre Lujano

