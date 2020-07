Sin mejoras en vialidad por drenaje

Luz Zárate

Celaya.- El director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez informó que el proyecto para que los elementos de esta dependencia porten armamento sigue en proceso, se ha detenido un poco debido a la pandemia causada por el Covid-19 pues en este momento no se están realizando los exámenes de control y confianza.

Frías Méndez señaló que ya se inició el proceso para que los 200 elementos que integran la corporación porten arma, aunque en una primera etapa serán 145 los tránsitos que entreguen la documentación correspondiente e integren sus expedientes y posteriormente los reciban en el Centro de Control y Confianza donde se les realizarán los exámenes correspondientes.

Cabe recordar que en abril fueron asesinados tres elementos: uno levantado y posteriormente apareció ejecutado y dos más que estaban afuera de la funeraria donde se velaba a su compañero, además de una agente que fue sustraída de la puerta de su casa sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Siguen en capacitación

El funcionario mencionó que después de presentar su examen de control y confianza se mandarán en bloques al Instituto de Formación Policial (Infopol) para que cursen su formación inicial y su preparación para armamento y tiro.

“Para armar a la Policía Vial se tienen que hacer varios trámites y es necesario que aprueben los exámenes de control y confianza. Por la pandemia me han retrasado ese trámite porque no están recibiendo a los elementos; ya tenemos todos los expedientes integrados, listos para mandarlos, sólo espero que Guanajuato me dé una fecha para poder empezar a mandarlos a evaluar. Después tienen que regresar a Infopol independientemente de si ya tienen el curso básico de armamento y tiro tienen que volver a cursarlo, no queremos que pase un accidente”, comentó.

Para ahorrar tiempo, al mismo tiempo que cursen su preparación en el Instituto de Formación Policial de Celaya, tramitarán ante la Secretaría de la Defensa Nacional la licencia de portación de arma.

“El proyecto sigue en pie, es un proceso que no se ha podido concretar desde hace varios años, es un trámite muy tardad pero que seguimos impulsando”, señaló.

