Sin medidas preventivas y en pleno centro capitalino, jóvenes hacen sesión fotográfica

María Espino

Guanajuato.- En pleno periodo de pandemia ocasionada por el CVID-19, un grupo de jóvenes provenientes de la ciudad de León llegaron al centro histórico a realizar una sesión fotográfica para promocionar venta por catálogo de chamarras de piel y llamó la atención que no contaban con la menor medida de protección.

Alrededor de las 10:00 de la mañana el grupo de muchachos entre los que había una menor de edad llegaron al jardín Unión llevando prendas de piel, las que usaron en la sesión fotográfica, el hecho atrajo la atención de policías preventivos que pasaron por la zona quienes dialogaron con los jóvenes mismos que informaron no haber notificado a ninguna autoridad municipal de lo que harían y los policías sin decir más se limitaron a observar lo que los muchachos estaban realizando.

A la vista de los transeúntes que caminaban por la calle Sopeña las modelos de chamarras y fotógrafos comenzaron a tomar imágenes teniendo como marco el Teatro Juárez, el Museo Dieguino, La plaza de la Paz e incluso más tarde tomaron otras imágenes en Callejón del Beso, todo esto a oídos sordos de la gente. Algunos cuantos a su paso cuestionaron el hecho de que no llevaran por lo menos cubreboca y más cuando se supone que no deberían salir de sus casas ya que esta, desde la perspectiva de unos, no es actividad esencial pero nadie les impidió cumplir su objetivo de hacer la sesión fotográfica.

