Sin Isabel II

Es curioso, en un mundo en el que la inteligencia artificial nos sorprende por sus capacidades de aprendizaje, en el que la ciencia avanza en forma acelerada y el progreso nos da muestras de sus adelantos vertiginosos, existen las monarquías. Revoluciones sociales han ido y venido, pero todavía existen territorios en los que hay una familia cuyos privilegios son dinásticos. Así sucede en el Reino Unido que está de luto por la muerte de su reina, la reina Isabel II.

No me queda claro si se trata de la persona o de la institución, pero los ingleses y el mundo entero parecieron haberse detenido ante la noticia de la muerte de la monarca. Sólo unos días, casi horas antes, la vimos en lo que sería su última fotografía, dándole la mano a Liz Truss —la nueva primera ministra—, cumpliendo sus deberes y compromisos, fiel a su filosofía de vida, para luego caer en el sueño eterno en Balmoral su lugar preferido para descansar.

Tanta pompa y circunstancia, tanta flema inglesa, tanto lujo y protocolo parecen haberle dado a Isabel II una vida acartonada, llena de obligaciones, restricciones que siempre la tuvo en el ojo del huracán, siempre a cuadro, en la lente de reporteros, en las noticias rosas, en las revistas del corazón a las que siempre les dio material para alimentarse. Porque si algo sabemos de la reina por antonomasia y de su familia, es gracias a la verdad ficcionada que nos la mostró. Series, libros, biografías no autorizadas, rumores y chismes llenaron páginas y aparecieron en tantas pantallas. En realidad, ella no dio entrevistas, sólo se dejó ver a la distancia. Esa distancia que existe entre los de sangre azul y los plebeyos que pueblan sus reinados y territorios circunvecinos.

Parece que nos estuviéramos refiriendo a un personaje de los cuentos de los Hermanos Grimmm o de Hans Christian Andersen que nos narraran la trama de uno de sus personajes. Pero se trata de una persona de carne y hueso. ¿Qué la hizo tan diferente? Su condición monárquica. Ser reina llama la atención en un mundo que está hecho para hombres. Ser mujer en esa circunstancia tiene su chiste. En los tiempos en los que Isabel II empezó a reinar en muchas partes del mundo las mujeres no teníamos derechos ciudadanos.

El respeto que los británicos sienten por la monarquía siempre me ha llamado la atención. Isabel II fue más que una figura política y el mundo no sabe a qué se dedicaba. Fue servida por personajes de la talla de Winston Churchill a quien respetó, de Margaret Thatcher a quien no le tuvo muchas simpatías, de Tony Blair con quien enfrentó la muerte de la nuera más famosa del mundo, de Theresa May o Boris Johnson cuyas gestiones preferiría olvidar; pero fueron ellos los que tomaron las decisiones del rumbo de la nación. La reina era como una especie de figura decorativa a la que se le rendía pleitesía.

En el libro de instrucciones de la corona inglesa dice que el monarca está para actuar sin que se note, impulsar, aconsejar, prevenir, como dicen que lo hizo durante setenta años que duró su reinado. Una figura real, encarnada en una mujer que, si la viéramos en el mercado o caminando en la calle, no habría llamado la atención por sus atributos personales. Sin embargo, fue la reina por antonomasia. Es difícil pensar en otra reina que fuera más popular. Si se escuchaba de la reina, el mundo pensaba en Isabel II, no en Letizia ni en Rania. Isabel II era popular y controvertida.

Pero lo que se ve no se juzga, los británicos la querían y el mundo la conocía. Desde su lejanía, supo combinar y equilibrar el personaje irreal con la persona real. Claro que no sé si en este mundo ultramoderno, las figuras de Carlos III —por fin Rey de Inglaterra—y de la reina consorte Camila —quien se tiene que estar pellizcando para darse cuenta de que, a pesar de todo, lo logró—serán tan queridos.

La monarquía se sentirá sola sin Isabel II y es lógico, fueron muchos años de reinado. Este planeta cambió mucho en tantos años. Verla a ella, reinando —cualquier cosa que eso quiera decir— no será igual que ver a Carlos III sentado en el trono británico. Los jóvenes ya no sienten tanto apego por las instituciones. La prensa rosa muestra más apego por los hijos de un rey envejecido que genera un afecto cada vez más menguante.

Carlos sin Isabel lo tiene difícil. Las monarquías rechinan, son maquinarias antiguas y sus refacciones son raras y complicadas de conseguir. En otras partes del mundo se entiende poco la necesidad de tener reyes, reinas, duques, condes, barones. Parecen figuras de otros tiempos remotos. La separación entre los nobles y los plebeyos no tiene sentido, no obstante, ahí siguen. ¿Seguirán? Es curioso que en un mundo en el que la inteligencia artificial nos sorprende por sus capacidades de aprendizaje, en el que la ciencia avanza en forma acelerada y el progreso nos da muestras de sus adelantos vertiginosos, existan las monarquías.

