Pide SSC poner querellas

Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de delito, incluso señaló que se puede hacer de manera anónima, pero ellos como autoridad necesitan saber dónde se está delinquiendo para poder trabajar en el problema.

“La denuncia anónima nos sirve muchísimo para prevenir, para ir poniendo a disposición de la justicia a las personas que le hacen mal a los celayenses”, indicó.

El robo a transeúnte aumentó según las denuncias levantadas en el Ministerio Público, sin embargo, es difícil tener una cantidad certera de las personas asaltadas debido a que la mayoría no denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

“Los vecinos sabemos quienes son los rateros, sabemos dónde viven, pero no denunciamos, no decimos nada por no meternos en problemas y por miedo. Es hasta que nos toca cuando empezamos a reclamar que no detienen a los asaltantes. Creo que sí falta más cultura de la denuncia (…) porque a veces pensamos que sólo es perder el tiempo”, mencionó Luis Patiño.