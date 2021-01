Redacción

Ciudad de México.- La Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas declaró desierta la primera convocatoria para la conformación de su Consejo Consultivo, por lo que el viernes pasado emitió una nueva convocatoria dirigida a colectivos, instituciones académicas, organizaciones, personas expertas en la materia y a la sociedad en general.

De acuerdo con la convocatoria, el pasado 8 de diciembre la Junta de Gobierno de dicha Comisión llevó a cabo una sesión en la que se determinó declarar desierta la primera convocatoria emitida el 11 de noviembre.

Lo anterior en virtud de que no se cumplió a cabalidad con la base octava en la que se señala que “en caso de que no se hayan registrado postulaciones en alguna de las regiones o en el supuesto de que las registradas no reunieran los requisitos de elegibilidad para el cargo, o en el caso de que no se pudiera integrar de manera paritaria el Consejo Consultivo”; no obstante no se precisa en cuál de estas no se cumplió en su totalidad.

Ante ello, se determinó la emisión de una segunda convocatoria para la designación de ocho representantes del igual número de regiones en que se dividió el estado; el cargo de consejero tendrá carácter honorífico con duración de 4 años con posibilidad de ser ratificadas solo por un periodo igual.

Las postulaciones deberán presentarse con fecha límite al próximo 29 de enero; los nombres de los postulados que cumplan con los requisitos se darán a conocer el lunes 1 de febrero en la página oficial de la Secretaría de Gobierno.

