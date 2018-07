Sin avances en el nombramiento del nuevo Tesorero Municipal

Luego de que el alcalde interino informara de la renuncia de miembros de la tesorería, el ayuntamiento no ha nombrado un nuevo titular, solo informan que están revisando perfiles de algunos candidatos

María Espino

Guanajuato.- A once días de que el alcalde Edgar Castro Cerrillo informó la renuncia de la Irma Mandujano García quien era la tesorera Municipal, y de otros tres directivos de esta importante área de la administración municipal, aun no se nombra al nuevo titular.

Cabe mencionar que cuando se informó de la renuncia Edgar Castro aseguró que revisarían los perfiles para proponer a la persona adecuada, lo cual postularía en la siguiente sesión el pleno del Ayuntamiento, hasta hoy no ha ocurrido.

El munícipe, luego de la renuncia de los funcionarios, en repetidas oportunidades ha reiterado que está revisando los perfiles de algunos candidatos que pudieran ser idóneos para que sea designado como titular de Tesorería.

Cuando se le ha cuestionado se ha limitado a decir que aún no sabe si será hombre o mujer, pero que sigue haciendo labor para ubicar el perfil adecuado y proponerlos al Ayuntamiento, tarea que parece no tener premura en concretar, además de que ha asegurado que la salida de los 4 ex funcionarios no afecta el buen desempeño de la dirección de Tesorería.

Pese a que entre los miembros del Cabildo han coincidido al manifestar que se trata de un área sumamente importante, la cual con la salida de los 4 funcionarios quedó acéfala y resulta preocupante porque hay muchas cosas pendientes por resolver como lo son pagos, cobros, entre otras actividades que compete resolver a Tesorería municipal.

Antecedente El 28 de junio, al alcalde capitalino Edgar Castro Cerrillo anunció la renuncia de 4 directivos de Tesorería municipal, quienes de acuerdo a lo declarado por el munícipe, todos decidieron separarse de sus respectivos cargos públicos por cuestiones personales, las cuales no detalló. Los que renunciaron se trató de la titular de Tesorería Irma Mandujano García; el director de Seguimiento y Control de Programas de Inversión, Javier Ramírez Martínez; las directoras de Finanzas, Alejandra Torres Morales; y la de Ingresos, Alma Rosa Vargas Lobato.

