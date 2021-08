Cuca Domínguez

Salamanca.- Los habitantes de la colonia Efrén Capiz, aseguran estar en el olvido al carecer de los servicios básicos; agua potable, drenaje, pavimentación y seguridad.

Los colonos de esta zona insisten en que lo primordial es la seguridad, “por acá pocas veces pasan las patrullas, la verdad sí tenemos miedo salir de noche”, dijo Carlos, vecino de la zona.

Aseguró que prueba de ello son los constantes robos que se registran en el inmueble que antes fue restaurante y que está a la entrada de la colonia.

“De ese lugar se han llevado todo, lo han desvalijado, lo han vandalizado, ya solo queda el cascajo y de las casas no se diga, no podemos dejar nada afuera porque cuando menos lo esperamos ya no está”, dijo el vecino.

La colonia se encuentra a pie de la carretera federal Salamanca-Valle, por ello los vecinos dicen que los delincuentes salen rápido y no los pueden agarrar.

Otra vecina comentó que sus carencias son graves, pues platicó que no cuentan con sistema de drenaje y las casas aún tienen fosas sépticas, tampoco tienen agua potable y el agua la adquieren de tomas comunitarias y la pavimentación también es carente.

Los vecinos de esta colonia esperan que la desigualdad en la que se encuentran se termine pronto, porque ya tienen varios años y hasta ahora ninguna autoridad les ha ayudado.

MD