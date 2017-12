Sin acuerdos para designación de nuevo titular: Valadez

Afirmó que Miguel Márquez siempre ha sido respetuoso y ha dejado al Poder Judicial libre de cualquier decisión

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-Miguel Valadez Reyes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Estado (STJE) aseguró que no ha habido acuerdos previos para la designación de nuevo titular.

“No hay acuerdos, nosotros que somos los primeros en tener que acatar las disposiciones legales en dos sentidos que es la fecha y que será la renovación el 3 de enero del 2018 por que es en el primer pleno del año, y el segundo, es porque todos los magistrados tienen derecho a voto y se emite en la sesión de pleno, es personal, libre y secreto y ahí se va a saber, porque no tiene por qué tener acuerdos previos”.

Además confirmó que los magistrados Héctor Tinajero, Diego León Zavala, Daniel Chowell Arenas y Claudia Barrera, son los aspirantes a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Estado.

A decir de Valadez son válidas las reuniones para buscar consensos y es algo dijo, que se ha hecho siempre, “somos un grupo de abogados muy maduros con mucha experiencia, con trayectoria y serios y por eso hacemos cualquier consejería, y para estos efectos se reúnen los magistrados que se conocen empieza hacer perfiles, empiezan incluso quienes digan yo no, porque acabo de llegar, no me gusta esta línea, yo me dedico a mi juzgamiento, hay de todo”.

Se le cuestionó si hay intromisión por parte del gobernador, y afirmó que Miguel Márquez siempre ha sido respetuoso y ha dejado al Poder Judicial libre de cualquier decisión, “por ello nosotros tenemos encuentros efímeros, fugaces, como representante de los poderes, de manera que hablar de intromisión es muy aventurado, muy osado y me parecería a mí un pronunciamiento en ese sentido totalmente fuera de razón e irrespetuoso”.

