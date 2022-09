Alhelí fue una funcionaria del municipio de Guanajuato y la despidieron en un acto de discriminación por su identidad de género

Guanajuato.- Kassandra Alhelí Volgha Mendoza Hernández, a quien la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (DMAOT) despidió tras hacer pública su identidad como una mujer transexual, calificó como “un acto de simulación y burla” las acciones que realiza la autoridad municipal de Guanajuato, en torno a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

“Trabajé para la Presidencia Municipal de la capital de Guanajuato, en el área de Desarrollo Urbano y soy discriminada. Fui despedida de la institución por causas injustificadas y todo basándose en mi cambio de identidad de género y no tener ninguna justificación más que la discriminación (…) para mí, siendo bien desconfiada, pensaría que todo esto es un acto de simulación”.

Sostuvo que en ningún momento el gobierno municipal la han buscado para avisarle o incluirla en el proceso de respuesta a las recomendaciones que la PDHEG hizo al constatar que fue víctima de discriminación por su identidad de género.

“Hay otro punto que marca la misma recomendación donde dice de las disculpas… no me ha llegado absolutamente nada. Creo que deberían hacer un acto público donde dieran las disculpas y adicionalmente me las entregaran también, de alguna manera sancionando esa omisión que están cometiendo”.

La exfuncionaria señaló que la disculpa también la deben de dar a sus hijos, pues comentó que la manera en la que la despidieron y lo mediático que se volvió su caso le ha generado problemas para conseguir otro empleo, por lo que actualmente le es difícil sostener a su familia.

Navarro la revictimiza y no es incluyente

Alhelí dijo estar siendo revictimizada por la propia autoridad y en particular por los comentarios que ha hecho púbicamente el alcalde Alejandro Navarro, haciéndola ver como una persona ‘floja’ y que no hacía su trabajo.

“Me ha afectado porque siento que de nueva cuenta se me revictimiza y en este sentido nadie se ha acercado a mí a decirme: oye, necesitas ayuda, aquí estoy para escucharte, ni siquiera eso”.

También dijo considerar que el gobierno capitalino no es incluyente con la comunidad LGBT y que la presencia de Alejandro Navarro en eventos de la comunidad solo busca hacerse promoción haciendo creer que los apoyan, pero reiteró que con ella no se ha acercado para nada.

Cabe señalar que Presidencia Municipal emitió una disculpa pública por escrito dirigida a Kassandra Alhelí, con fecha 30 de agosto, sin embargo, la ofendida asegura que ella no conoce tal documento, que no le han entregado nada y el documento carece totalmente de una firma de ella, por lo que reiteró “es una simulación y una burla”.

Amagan con impugnar ante la CNDH

Por lo anterior, el abogado de la víctima, Juan Pablo Delgado Miranda, advirtió que si a más tardar el próximo viernes tanto la PDHEG como el gobierno capitalino no se ponen de acuerdo y determinan cómo involucrarán a Alhelí, en el cumplimiento de las recomendaciones, entonces interpondrán un recurso de apelación ante la CNDH para que revise las actuaciones de ambas partes, pues resaltó que hasta el momento no se ha visto intención de escuchar a la afectada.

“Tanto la PDHEG como la Presidencia Municipal de Guanajuato han incurrido en faltas en la implementación adecuada de las recomendaciones emitidas por la propia procuraduría. Esto, porque en ningún momento han tenido contacto con una de las personas afectadas, que en este caso es Alhelí, el hecho de que las recomendaciones no se implementen en conjunto con las personas que son víctimas es una falla”.

Finalmente, Delgado hizo un llamado a la PDHEG y a la Presidencia Municipal para que corrijan el rumbo e involucren a Alhelí en las medidas de reparación que están creadas para restituir precisamente el daño que le ocasionaron.

