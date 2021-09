Roberto Lira

Celaya.- “Yo no tengo ningún problema” respondió Miguel Ángel Simental, Secretario de Seguridad Ciudadana, a la pregunta de si le gustaría continuar en su cargo en la siguiente administración municipal.

El excomisario de la Policía Federal en Guanajuato, señaló que por ahora las reuniones con el presidente municipal electo, Javier Mendoza Márquez, han sido sobre trabajo y no se le ha hablado de su continuidad.

Ver nota: Diego Sinhue sugiere mantener a Simental como Secretario de Seguridad de Celaya

Aun con la recomendación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la continuidad de Miguel Ángel Simental en la Secretaría de Seguridad Ciudadana no es segura, sin embargo, para el aun funcionario municipal no tendría problema en continuar en el cargo, pero por ahora no ha sido tocado el tema con el alcalde electo.

“Ahorita no hemos hablado sobre eso (su continuidad), a él le gustaría, yo no tengo ningún problema, yo hoy por hoy estoy aquí, estamos sacando el trabajo… Mientras tengamos fuerzas y Dios nos lo permita vamos a estar donde las necesidades del municipio o del estado nos lo permitan o lo que se requiera”, comentó el secretario de seguridad.

Resaltó que durante los encuentros que ha tenido con Mendoza Márquez se han dado en el tema laboral, hablando de los pendientes que hay en la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la construcción de dormitorios en el Instituto de Formación Policial, la creación de la policía turística en el centro de la ciudad, de fortalecer a la Dirección de Tránsito y Policía Vial con armamento, entre otros temas.

Asimismo, Simental enfatizó que es necesario que el tema de seguridad tenga continuidad, sin embargo, resaltó que este seguimiento se tendrá a través del proyecto que tiene el gobierno estatal con los municipios, por lo que Celaya continuará con el mismo plan de seguridad con él o sin el al frente de la secretaría.

Ver nota: Robos a la baja y pendientes en violencia, así va Simental en la SSC de Celaya