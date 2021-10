Roberto Lira

Celaya.- Hasta que el municipio de Irapuato adquiera un vehículo blindado para el uso de Miguel Ángel Simental, el ex secretario de seguridad ciudadana entregará la camioneta del municipio de Celaya, señaló el alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez.

Al concluir su gestión en Celaya, Simental sigue con apoyo a su seguridad personal que incluye una camioneta blindada propiedad del municipio de Celaya, la cual mantendrá su servicio hasta que Irapuato, donde ahora se desempeña como secretario de seguridad, pueda comprar un vehículo de seguridad.

Foto: Martín Rodríguez

“Se llevó una a Irapuato, todavía no (ha devuelto la camioneta) porque van a adquirir una allá y en cuanto le entreguen su unidad nos regresa la nuestra”, señaló el presidente municipal de Celaya.

De la misma manera, el edil resaltó que el municipio de Celaya tiene la posibilidad de apoyar con ese vehículo y no tiene problema en que Simental permanezca con él.

“Pero no hay problema, hay que coadyuvar en las medidas de las posibilidades de cada uno de nuestros municipios, tenemos esa oportunidad gracias a Dios y los podemos apoyar en lo que ellos adquieren sus unidades”, comentó Mendoza Márquez.

El municipio de Celaya cuenta con al menos cinco vehículos blindados comprados durante las dos anteriores administraciones por un monto superior a los 10 millones de pesos, estos están destinados al uso de secretario de seguridad, director de policía y presidente municipal, así como el cuerpo de escoltas.

El presidente municipal Javier Mendoza Márquez ya había señalado que no tenía problema que la ex alcaldesa Elvira Paniagua y el ex secretario de seguridad continuaran con protección personal y un vehículo de seguridad, por lo que haría uso de los que se encontrarán a su disposición.

