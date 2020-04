Simental anuncia uso de policías en la fase 3

Roberto Lira

Celaya.- Aunque la pandemia del coronavirus está retrasando la definición de inversionistas en instalarse en Celaya, principalmente de países como España, la Dirección de Desarrollo Económico confía en que estas posibles inversiones se queden en el municipio.

El titular de la dependencia, Adiel Ramos Horta, comentó que hay siete empresas que pretenden instalarse en Celaya, las cuales debido a la pandemia han retrasado su decisión de inversión, por lo que, por ahora no se puede hablar de menos o más inversiones.

“Definitivamente no se quita la inversión realmente, seguimos trabajando y se va a seguir atrayendo inversión a Celaya, pero sí retrasa los tiempos en los que lo podemos reportar; no se pueden hacer movimientos desde el tema administrativo, ellos también como parte del grupo inversionista no pueden estar laborando normalmente, entonces todo se va a retrasar dependiendo también de cómo se mueva el tema del Covid a nivel global”, explicó el funcionario.

El director de Desarrollo Social comentó que no se puede hablar de montos de inversión hasta que haya una definición de los inversionistas por llegar al municipio, sin embargo, señaló en su mayoría las empresas interesadas en llegar son del sector automotriz.

De la misma manera enfatizó en que una vez que pase la contingencia sanitaria a nivel global surgirán nuevas inversiones provenientes de China.

LC