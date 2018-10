Símbolos no desaparecieron, los estaban componiendo

Quien se desempeñó como secretaria particular del expresidente, Antonio Acosta Guerrero, informó y manifestó que no es necesario solicitarlo por escrito ya que no se extraviaron

Villagrán.- Los Símbolos Patrios serán entregados al Municipio la semana entrante ya que informaron, sufrió daños el enmarcado, por lo que fueron enviados a arreglar poco antes de concluir la administración 2015-2018 y por lo tanto no es necesario formular documentalmente su devolución.

Gabriela Gómez, quien se desempeñó como secretaria particular del expresidente, Antonio Acosta Guerrero, así lo informó y manifestó que no es necesario solicitarlo por escrito ya que no se extraviaron, simplemente debieron de arreglarse.

Correo publicó que el gobierno municipal solicitará por escrito al expresidente, Antonio Acosta Guerrero, la devolución de los Símbolos Patrios. El alcalde Juan Lara Mendoza, manifestó que a través de la Secretaría Particular se canalizaría un oficio al exalcalde para que regrese estos objetos.

