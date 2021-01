Redacción

México.- La matriarca de la dinastía Pinal paso de los grandes lujos a vivir entre ratas y basura, así lo dio a conocer su hijo Luis Enrique Guzmán, luego de que la primera actriz fuera hospitalizada por un problema en la cadera.



Cabe señalar que el estado en el que vivía la actriz no es porque ella así lo quisiera, ni por ingratitud de sus hijos, sino que su empleada doméstica con la que llevaba 30 años de relación laboral, se provechaba de la nobleza de la actriz y mantenía la casa sucia.



Lo anterior fue dicho por Luis Guzmán, luego de que la empleada de Silvia interpusiera una demanda ante el Ministerio Público en su contra por agresión y correrla de la casa.



Fue a través de una entrevista para el programa “Hoy” que el hijo de Silvia Pinal habló del tema y mostró las pruebas que evidenciaron el estado en el que la empleada del hogar mantenía la casa de la actriz.



Doña Mary, como se llama la exempleada de Silvia, es una mujer mayor, pero Luis contó que es una persona altanera con todos los allegados a la familia Pinal y que a su mamá la maltrataba de forma psicológica cuando no había nadie.



“Hasta ahorita que estaba mi mamá en el hospital me enteré por sus amigas que la señora es muy agresiva con mi mamá cuando no hay nadie y que le dice leperadas horribles, la conozco y sé que es una grosera”, señaló Luis Enrique.



El hijo de Silvia mostró imágenes de algunos lugares de la casa de la actriz, en donde se puede ver la suciedad: trastes, basura por todos lados y comida echada a perder.



MD