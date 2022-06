La familia de Silvia Olmos Alarcón preparan y venden tamales en hoja de plátano pero por la pandemia las ventas bajaron

Cuca Domínguez

Salamanca .- De acuerdo a la Secretaría de Bienestar federal, en Salamanca hay unas nueve mil 102 personas en pobreza extrema.

La familia de Silvia Olmos Alarcón es una de ellas. Ellos preparan y venden tamales en hoja de plátano, pero por la pandemia de la covid-19 las ventas bajaron.

Se quedaron sin recursos y ya no pudieron mandar a la preparatoria a su hijo, quien el año pasado salió de la secundaria. Por otro lado, su otra hija de 11 años está en la primaria, pero no podido pagar la aportación voluntaria y unos materiales. Ante esta situación, hoy piden ayuda.

“Hemos ido al DIF para que nos apoyen con algo. Becas para los hijos o algo, pero no hemos sido beneficiados. Con lo poco que vendemos apenas alcanzamos”, dijo la señora que asegura que “el pobre siempre estará pobre, porque no hay quien le ayude”.

Las ventas ya no son iguales

La familia de Silvia está integrada por su esposo, quien es el que sale a vender los tamales en su bicicleta. Antes de la pandemia preparaban poco más de 100 tamales los que vendían en una salida. Ahora para vender esa misma cantidad, tienen que recorrer más calles y colonias, en muchas de las ocasiones no se venden todos.

Foto: Cuca Domínguez

La ama de casa destacó que, desde que comenzó la pandemia, la situación se complicó.

“Nadie nos ayudó con alguna despensa o algo. De hecho desde que inició la pandemia a la fecha, nosotros no hemos tenido respaldo del gobierno de ningún tipo. Mi hijo debió entrar a la preparatoria, pero no hubo para eso, la economía no nos alcanzó. Mi hija está en la escuela con mucho esfuerzo y sacrificio. Estoy debiendo la cuota y algunos materiales que está necesitando ella. Apelo al corazón de la gente y de las autoridades para que nos puedan ayudar. Hago tamales de hoja de plátano de pollo, verde y rojo, sobre pedido al teléfono 464 169 28 14, por si gustan ayudar”, concluyó.

Apenas alcanzan para comer

Dijo que con la misma tanda de tamales apenas les ha servido para medio comer.

“Es una situación demasiado difícil, rentamos y a veces no nos alcanza incluso nos atrasamos en los pagos. Pero aun así lo que pido es apoyo para mis hijos, porque mi hijo dejó de estudiar porque no tenemos”

La pobreza en Salamanca

Foto: Cuca Domínguez

De una población de 273 mil 417 habitantes de Salamanca, 9 mil 102 están en pobreza extrema; 92 mil 679 en pobreza moderada; 72 mil 938 son vulnerables por carencia social, 30 mil 864 son vulnerables por ingresos y 68 mil 878 son no pobres y no vulnerables. Esto de acuerdo a la Dirección General de Planeación y Análisis (DGPA), de la Secretaría de Bienestar, con información del INEGI, CONAPO y CONEVAL.