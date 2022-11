Silvia ‘Chyvis’ Sandoval dejó huella en todos los que la conocieron, por su profesionalismo, su humos, su amistad y el ejemplo de vida que resultó ser siempre

Nayeli García

Irapuato.- Hay muchas palabras para describir a Silvia Guadalupe Sandoval Contreras por su paso por esta vida: alegre, solidaria, amiga, valiente, optimista, entre muchas otras. Lo cierto es que ‘Chyvis’ como la conocían propios y extraños siempre es y seguirá siendo única.

“Quiero expresar una palabra de pésame y condolencia por el fallecimiento de nuestra amiga Silvia Guadalupe Sandoval que nos acompañaba muchas veces. Nos acercamos con mucho cariño a su familia, ponemos nuestra oración junto con ella y que el señor le dé el eterno descanso”, compartió el obispo Enrique Díaz Díaz en su mensaje dominical. Mientras que en el Templo de San Judas Tadeo, a unos cuántos pasos de su casa, familiares, amigos, políticos, y conocidos le dieron el último adiós a la comunicadora.

Lee una de sus notas: María José pide a los Reyes Magos que su papá vuelva a casa

“Prometí darte lo mejor… lo he logrado. Feliz día de la niña”, compartió Chivis en su perfil de Instagram el pasado 30 de abril acompañada de una fotografía suya en el extinto Parque de Convivencia. No se equivocó. Este domingo en el templo no había espacio para recibir a toda la gente que llegó a darle un último adiós.

Silvia ‘Chyvis’ Sandoval

La despide el Irapuato que tanto amó

No importaron los colores partidistas para los políticos que llegaron a decir adiós. Supo ser amiga en todos sus años en los medios de comunicación y comunicación social. En especial su sentido del humor siempre estuvo presente, sabía escuchar y dar voz a las personas que así lo necesitaban ante las injusticas, pero también reconocer el trabajo realizado por una ciudad a la que tanto amó y que este domingo le demostró que el cariño era mutuo.

Silvia ‘Chyvis’ Sandoval

La repentina muerte de Chyvis sorprendió a toda la ciudad de Irapuato. Fueron muchos quienes no podían creer que hubiese partido de este mundo cuando apenas hace unos días recibió el premio ‘Uarhi Comunicadora’ por su trayectoria en el periodismo. Sin embargo, el sábado mientras disfrutaba del partido de México contra Argentina un infarto acabó con su vida.

Lee una de sus notas: RoscaPizza o RoscaTacos, las variedades de la Rosca de Reyes en Guanajuato

Esto luego de meses de luchar contra el cáncer y siendo ejemplo de cómo vivir todos los días con optimismo y una fuerza insuperable. Tocó a todos a los que conoció, por ello inundaron su muro con mensajes y un sinfín de anécdotas que siempre vivirán en el corazón de cada uno de ellos. Silvia vivirá en todos aquellos que la conocieron, siempre será única, siempre será ‘La Chyvis’.

Te puede interesar:

LC