Silaonse Miguel Eduardo Rojas Newman consigue cuatro medallas en Copa UANA

Redacción

Querétaro.- Con gol de Nicolás Ibáñez, Atlético de San Luis derrotó por 1-0 a los Gallos de Querétaro, en el estadio Corregidora la tarde de este domingo, en el llamado ‘Clásico de la 57’.

Los de Víctor Manuel Vucetich llegaron a este duelo con racha de cinco duelos en casa marcando por lo menos un gol, misma que se perdió este domingo ante el Atlético de San Luis, que sumó su primer triunfo en el Corregidora en la historia de las franquicias potosinas desde 2000 y que, además, representó la segunda victoria ante Gallos de los últimos cinco enfrentamientos.

San Luis mantuvo el control del esférico y de las acciones en la primera mitad del encuentro. Al minuto 15 llegó la primera anotación, luego de que Nicolas Ibáñez remató de cabeza a primer poste un centro de Diego Hernández, para poner el 1-0 a favor de la visita.

Debido a una molestia en la pierna derecha, Matías Catalán tuvo que salir de la cancha y Guillermo Vázquez realizó su primer cambio y el que ingresó fue David Castro, quien poco después, al 38′ recuperó el esférico y condujo al frente para sacar disparo que se fue por encima del arco.

Gallos no logró tocar a puerta de los potosinos y fue hasta el 40′ que tuvieron oportunidad de generar peligro, con una jugada a balón parado que cobró Jeison Lucumí, pero lo mandó arriba de la portería de Felipe Rodríguez.

En el segundo tiempo Gallos logró generar más al frente, pero no con la contundencia necesaria y aunque el arquero de los potosinos vio más acción que en la primera parte, no fue realmente exigido. San Luis se replegó para buscar mantener el resultado y Querétaro buscó por todos los medios, pero no logró evitar la derrota en casa.

Con el triunfo, los potosinos llegaron a 12 unidades y se mantiene en los primeros puestos, la próxima jornada recibe a Juárez. Los Gallos se quedan en 12 unidades y visitarán a Pachuca en la fecha 8.

