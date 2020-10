Karla Silva

Silao.- Ciudadanos exhiben el incremento en el número de asaltos a transeúntes en las colonias Sopeña, El Progreso y La Joyita; aseguran que si no denuncian es por temor a represalias de parte de los delincuentes, y además, porque las autoridades no realizan las investigaciones correspondientes.

Cansados de la situación, vecinos de las zonas mencionadas y transeúntes que cruzan por esas calles para llegar a sus centros de trabajo, manifestaron que en los últimos meses la situación delincuencial ha empeorado.

La afectada, señaló que tomar el transporte público en ocasiones implica más tiempo que caminar desde su vivienda en la colonia Sopeña. En su trayecto, ha sido testigo de la manera en que los delincuentes acechan a sus víctimas y los despojan incluso hasta de sus herramientas de trabajo.

“Una vez me tocó que me robaran, fui al Ministerio Público porque traía mi teléfono (celular) y otras cosas de valor, pero, fue muy pesado lo que me pedían y mejor ya no fui”,

dijo.