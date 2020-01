Silaoenses amenazan con manifestarse por cortes constantes de energía eléctrica

Los vecinos del fraccionamiento Condado de La Pila comentan que han tenido pérdidas económicas importantes debido a este problema que perjudica sus aparatos domésticos

Silao.- Vecinos del fraccionamiento Condado de La Pila amenazan con manifestarse ante la Comisión Federal de Electricidad, por los frecuentes cortes de energía en el municipio que perjudican su vida diaria.

Días atrás las quejas fueron constantes por parte de pobladores, tanto de zona urbana y rural, quienes exhibieron que desde el 27 de diciembre en que se presentó un apagón durante al menos dos horas, las fallas han persistido.

Quienes viven en dicha zona habitacional, ubicada a pie de la carretera Silao-Romita, señalan que han tenido pérdidas económicas importantes por los daños en sus aparatos eléctricos y electrodomésticos.

Una de las afectadas comentó: “Desde el día de la falla en general no ha estado bien la electricidad en mi casa, se va por minutos y regresa y no sé si algo le pasó, pero mi microondas ya no funciona bien por altas y bajas de electricidad”.

Reprocharon que en repetidas ocasiones han solicitado una respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad tanto a nivel regional como nacional, pero no han recibido respuesta, por ello pretenden organizarse para ir directamente a sus oficinas, para ver si así pueden notar sus quejas.

