Silaoense aprovecha nopales para brindar apoyo a su gente

Karla Silva

Silao.- Impulsado por no perder el lazo con sus raíces, un migrante silaoense recauda recursos a través de la venta de nopal, para apoyar a quienes presentan problemas económicos; este fin de semana entregará despensas alimenticias ante la contingencia del Covid-19.

Ponciano López Bonilla dejó la comunidad Bajío de Bonillas en Silao, hace aproximadamente 40 años. Buscaba salir de la extrema pobreza y hoy, no deja de lado a la entidad que lo vio nacer, por lo que trabaja siempre por quienes más necesitan que alguien les tienda la mano.

Radicado en la ciudad estadounidense de Las Vegas, explicó que su dificultad para solicitar la participación de más personas, lo llevó a la producción de nopal en el patio de su casa. “Dije: Si me da pena pedir, pues tengo que hacer algo para ayudar a la gente (…) se me ocurrió plantar nopales y no pensé que fuera a ser tan exitoso. Esa idea me está resultando para recaudar fondos”.

De su bolsillo, Ponciano destinó 500 dólares, 800 con la venta de la planta de origen mexicano y, 50 dólares más con los que contribuyeron Jesús Velázquez Caudillo y Víctor Ramírez. Casi 32 mil pesos se emplearán en adquirir productos de la canasta básica como leche, granos, pastas, aceite, sal y azúcar.

Se trata de una primera etapa con la que podrá beneficiarse a un aproximado de 300 personas, dado que gran cantidad de silaoenses han perdido sus empleos a causa de la pandemia del coronavirus. “Pensaba hacerlo después, cuando tuviera más fondos, pero veo que ahorita es cuando más se necesita”.

Pertenece a un grupo de migrantes, de los primeros guanajuatenses que llegaron a Las Vegas en el estado de Nevada, quienes invierten gran parte de sus finanzas para dar empleo a los habitantes de Bajío de Bonillas. En México “vivíamos en casas de adobe, no teníamos piso de cemento, vivíamos en pobreza extrema (…) trato de ayudar a la gente más vulnerable”, pues asegura, realiza estas acciones sin fines de lucro.

LC