Luz Zárate

Celaya.- Aprovechando que la Dirección de Fiscalización comenzó con acciones para el ordenamiento del comercio, en la siguiente administración se continuará con este proyecto.

El alcalde electo, Javier Mendoza Márquez, señaló que aunque algunos comerciantes no están de acuerdo con el ordenamiento, en su gobierno se seguirá con el trabajo que al momento se ha hecho.

“Son decisiones que duelen pero que se tienen que hacer. Tenemos que continuar con el ordenamiento”, dijo Mendoza Márquez.

Mendoza señaló que el ordenamiento que se inició en la calle Morelos y que ahora se pretende realizar afuera del Mercado Hidalgo, fue un acierto del actual gobierno y debe continuar, pues si ya se hizo en otras ciudades como Querétaro y Morelia, también puede concretarse en Celaya.

“Fue una gran acción que se hizo por parte del Gobierno Municipal, por supuesto lastimó a algunos comerciantes que tenían ya mucho tiempo ahí, pero tenemos que continuar porque tenemos que dignificar el centro, tenemos que darles alternativas y lo vamos a continuar”, afirmó Mendoza.

Al respecto, la Directora de Fiscalización, Azucena Arredondo, señaló que aunque falta un mes para que concluya la actual administración, ella y la dirección a su cargo seguirán con las acciones de ordenamiento, pues el plan trabajo tiene que continuar.

“Yo no dependo de si se termina o no la administración, esto es progresivo, estamos trabajando en el embellecimiento del centro histórico y hasta el último momento que yo esté voy a estar trabajando, no dependo de si es esta administración o la siguiente, yo dependo del trabajo y lo vamos haciendo como vamos avanzando, se está trabajando con tianguis y mercados”, señaló Azucena Arredondo.

La Directora de Fiscalización manifestó que los comerciantes del Mercado Hidalgo y los que estaban en la calle Morelos se han resistido al ordenamiento, pero la finalidad es dignificar a este sector y continuar con el embellecimiento del centro.

También lee: Comerciantes luchan por aclientarse tras ser desalojados de la calle Morelos

Se regularizan 800 comerciantes

Señaló que de los mil 500 comerciantes que se tienen identificados, se han regularizado 800 a través de la fotocredencialización.

La fotocredencialización tiene como objetivo principal contar con un mejor control en las inspecciones que se realizan, es decir, que quienes realizan actividades comerciales en la vía pública cuenten con el permiso correspondiente y que los vendedores operen dentro de la normativa que marca la ley.

Y es que en el centro de la ciudad, en las calles y en todos los cruceros de la ciudad, hay comerciantes ambulantes que se instalan, pero que trabajan sin permiso, por lo que la funcionaria dijo que la intención es que se regularicen y pasen a la dirección a renovar su permiso.

Y a quienes no cuentan con el permiso, se les retirará de la vía pública.

LC