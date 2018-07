Siguen sin reponer rieles en Ferroférico

La alcaldesa electa, Elvira Paniagua, ha manifestado en varias ocasiones que duda que se concrete a corto plazo el proyecto, pues se requiere una gran cantidad de recursos

Luz Zárate

Celaya.- Luego del saqueo de 15 kilómetros de rieles de las obras que integran el Ferroférico de Celaya, las empresas ferroviarias aún no reponen las vías robadas en su totalidad.

Yo espero ver la conclusión de la obra. Van dos sexenios y no se ha finalizado el Ferroférico, se requieren inversiones importantes de más de 2 mil 500 millones de pesos, y, siendo objetiva van 12 años y no se ve para cuándo. Pueden pasar otros 12 y no sabremos cuándo estarán las vías fuera de la mancha urbana” Elvira Paniagua, Alcaldesa electa

Hace cuatro meses, en el recorrido realizado por la zona donde se lleva a cabo la obra, se constató que en varios kilómetros se robaron los rieles del Libramiento Ferroviario y este domingo que se visitó nuevamente el lugar, se apreció arreglo de sólo un kilómetro, sobre todo en la zonas deformada en zigzag y con signos de intento de robo, pero gran parte continúan igual.

Los rieles faltantes alcanzan una longitud de 7 mil 500 metros por vía, que equivalen a un 20% del total de la obra, tanto de la Línea AM, operada por Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex), como de la Línea NBA, a cargo de Kansas City Southern (KCS) y que corresponden a la zona de la comunidad de El Salitre, en Cortazar; Crespo, en Celaya y Apaseo el Grande

Tras la suspensión de la obra a finales del 2015, la falta de recursos en 2016 y 2017, y el saqueo de las vías de casi 16 kilómetros de rieles, se reanudó, finalmente después de dos años, en enero, cuando el alcalde de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, confirmó que la obra estará lista hasta el 2019.

En un primer momento que se dieron a conocer los saqueos, se dijo que las concesionarias serían las responsables de reponer los tramos de vía que fueron afectados, posteriormente se dijo que sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Duda alcaldesa que se termine pronto el proyecto

La alcaldesa electa, Elvira Paniagua, ha manifestado en varias ocasiones que duda que se concrete a corto plazo el proyecto Ferroférico, pues se requiere una gran cantidad de recursos y dado el cambio de gobierno es un asunto que podría tardarse muchos años.

“Yo espero verlo. Van dos sexenios y no se ha concluido el Ferroférico, se requieren inversiones importantes de más de dos mil 500 millones de pesos, y siendo objetiva van 12 años y no se ve para cuándo. Pueden pasar otros 12 años y no sabemos cuándo estarán las vías fuera de la mancha urbana”, señaló.

Y aunque el Ferroférico fue una promesa del ex Presidente Felipe Calderón, ya van dos administraciones del gobierno federal y no se ha culminado la obra.

Cabe destacar que en diciembre pasado, el Secretario de Obras Públicas del Estado, Arturo Durán, informó que la dependencia a su cargo realizará un estudio denominado Plan Maestro para ver qué hacen con el derecho de vía y que se aproveche el espacio para generar espacios de convivencia o bien, tener un sistema de movilidad diferente.

Incluso planteó la posibilidad de que el espacio que dejen las vías puede utilizarse como una arteria que vaya de Sur a Norte, pero para la alcaldesa electa, aseveró que primero se tiene que terminar la obra y eso no tiene una fecha específica de culminación.

Urge finalizar Libramiento Ferroviario Por Celaya pasan diariamente toneladas de material peligroso a bordo de los trenes que circulan por esta ciudad, que en caso de que ocurriera un descarrilamiento las consecuencias serían fatales, por ello urge que se concrete el Libramiento Ferroviario, pues la obra plantea sacar las vías de la zona urbana. Las vías están prácticamente en el centro de la ciudad y en ocasiones el tren transporta sustancias peligrosas, en zonas altamente pobladas, donde incluso los habitantes se han quejado durante años del paso del tren. El director de Protección Civil, Iram Álvarez de la Rosa, manifestó que aunque no se ha presentado algún descarrilamiento que haya generado una tragedia en la población, eso no quiere decir que la situación se deba descartar, pero no se puede prohibir el paso por parte del municipio ya que es un tema de orden federal que además es regulado por normas ajenas a la ciudad. El problema importante es que dependiendo el tipo de sustancia que esté siendo transportada, ésta podría, al salir del espacio que la contiene, reaccionar tanto con el oxígeno del aire como con cualquier otro elemento químico que se encuentre cerca de la sustancia en fuga y poner en riesgo mortal a los habitantes de las zonas circundantes a las vías. Luz Zárate

RC