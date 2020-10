Onofre Lujano Sotelo

Acámbaro.- En las afueras del instituto Mexicano del seguro social de Acámbaro, (IMSS) zona número 13, se manifestó un grupo de doctores enfermeras de esta institución de salud, en protesta porque piden la salida del director de la clínica Aristóteles Patiño Amaña, a quien acusan de misógino, irresponsable y de que que no tiene el don para dirigir una unidad médica ya que ni le interesa, pues se la pasa metido en su despacho cuando hay muchas carencias en esta clínica.

Guardando el anonimato este grupo por temer a represalias, nuevamente se manifiestan acusando al director de acoso laboral con las mujeres y acoso sexual con varias compañeras, que por miedo y represalia no lo han externado, además de que esta clínica tiene carencia de material, con el argumento de que no lo dotan del mismo desde la delegación que corresponde.

Los inconformes refieren que la unidad no reúne los criterios para manejo COVID 19, donde debe haber actividades de sanidad en la entrada primero representada por una enfermera, para tomar temperaturas, lo cual lo hace el vigilante quien ningún conocimiento puede tener de medicina.

Explican que hay pacientes que van a solicitarle algo como por ejemplo una persona con cáncer de próstata quien le pregunta cómo conseguir su tratamiento completo. A esto, aseguran que el médico conestestó que “para que si ya te vas a morir, no me vengas a presionar, a mí no me interesa, así que vete, cuando llegue tu cita te hablamos”.

Refieren que la actitud del doctor Aristóteles Patiño, para dirigirse al personal es inhumana, majadera, una forma prepotente de tratar a todo mundo, de decir lo que se tiene que hacer pues “para eso les pagan”, sin importarle la integridad de nadie.

Piden visita sorpresa

Dicen que la delegación estatal del IMSS, es quien debería venir a entrevistarlo minuciosamente pero de sorpresa porque cuando vienen parece que todo está bien y realmente no, hay pacientes que si se les convoca para que vengan a meter su queja no lo hacen por temor a ser maltratados.

Mencionan que en enfermería hay pacientes que tienen más de ocho días internados, y no los mandan a neurocirugías porque solo se necesita un criterio del médico director, cuando están en urgencias y se necesitan envíos a Celaya, pero no respeta los criterios de los médicos.

Distintos elementos del personal mencionan que actualmente ante esta problemática laboral, han sido defendidos por el sindicato y la delegación sindical, sin embargo al doctor Aristóteles Patiño también se ha escudado con la misma organización para seguir siendo majadero, irresponsable y misógino.

