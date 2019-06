Siguen inconsistencias en la Guardia Nacional: senadora Reinoso

Ante el retraso que ha presentado la llegada de los elementos del a Guardia Nacional al estado, la senadora Alejandra Reinoso señaló que ha solicitado la Estrategia de Seguridad

Jessica de la Cruz

León.- La senadora Alejandra Reinoso comentó que a un hay inconsistencias con la Guardia Nacional, debido a que una cosa es implementación con Agentes de Seguridad y otra una estrategia que sea establecida, porque no hay coordinación entre federación, estados y municipios.

Agrega que en Guanajuato se ve ese problema, porque desde hace semanas iban a llegar tres mil 200 elementos, cifra que se redujo, y todavía no llegan.

Una de las peticiones que hizo la funcionaria federal desde el Senado fue la solicitud en varias ocasiones la Estrategia de Seguridad, un modelo para combatir, porque a pesar de que se hizo la aprobación no se han visto resultados positivos.

Han habido retrasos

Recalca que los tiempos se han ido posponiendo, ya que con la creación de la Guardia se iban a dar resultados desde el primer mes, después se dijo que a los seis meses.

En un principio se habían acordado tres mil 200 agentes de la Guardia Nacional, ahora se esperaban, desde hace 15 días, aproximadamente 2 mil 500, pero de ellos no han llegado ninguno. Por lo que Alejandra Reinoso refirió que solo se anuncian pero no llegan y no sabe a qué se deba, pues este problema es a nivel federal.

Al cuestionarle si existe un déficit en el número de los agentes de la Guardia Nacional, la senadora argumentó que eso es algo que se debe de preguntar a su titular y cree que todavía no terminan de armar el rompecabezas.

JG