Siguen ignorando medidas viales de seguridad

Siete de diez personas señalaron que prefieren no respetar los semáforos peatonales que se instalaron en las avenidas más importantes de la zona centro, pues duran mucho

Luz Zárate

Celaya.- Los semáforos peatonales que fueron instalados en administraciones pasadas en diferentes cruces de la ciudad siguen siendo ignorados por una gran mayoría de peatones.

Siete de diez personas señalaron que prefieren no respetar los semáforos peatonales que se instalaron en las avenidas más importantes de la zona centro, pues duran mucho. A decir de algunos, es por la falta de cultura vial y cívica de algunas personas.

“Mientras que no multen la gente no respeta, desafortunadamente en México mucha gente no respeta los reglamentos parece que sólo lo hacen si hay consecuencias como una multa, yo estoy esperando el turno por conciencia, porque es cultura vial, es cuestión de valores, además de que me cuido a mí mismo, que tal que algún conductor se pasa y yo también violando el semáforo va a resultar que yo sea quien tiene la culpa”, dijo Isidro Balderas.

Y aunque el Reglamento de Tránsito y Policía Vial da la facultad para sancionar a quienes no respetan los semáforos peatonales, a la fecha las autoridades no han ejercido medidas o sanciones.

Los semáforos tienen un ‘tiempo muerto’ por seguridad, sin embargo muchos peatones no lo respetan porque les parece es una pérdida de tiempo.

“¡Es una pérdida de tiempo! Es medio minuto perdido, no tiene caso si también está en rojo el semáforo para los coches y en rojo el semáforo peatonal, qué caso tiene, además que tal que mientras que estoy ahí parada me asaltan”, señaló Patricia Flores.

Hace un par de semanas elementos de tránsito y policía vial estuvieron realizando actividades de concientización en los cruces del Boulevard Adolfo López Mateos, pero más duraban en tratar de convencer a los peatones que los respeten que lo que otros ciudadanos aprovechan la distracción de los tránsitos para no respetar la señal.

El artículo 32 del Reglamento de Tránsito y Policía Vial dicta que los peatones deben respetar los semáforos peatonales y especifica que cuando en éstos se vea una silueta humana en color blanco y en actitud de caminar, los peatones podrán cruzar la intersección; y ante una de color rojo en actitud inmóvil los peatones deben abstenerse de cruzar la intersección.

El artículo 34 dice que los peatones que “no cumplan con las obligaciones y prohibiciones previstas en el reglamento, serán amonestados y orientados a cumplir las disposiciones del presente reglamento para su seguridad vial, por el policía vial o el personal voluntario de apoyo vial”.

Pero en este municipio nunca se han aplicado multas a peatones que no respeten los semáforos, sólo han sido acciones de concientización y prevención.

El reglamento aclara que la imprudencia de los peatones que ocasionen accidentes de tránsito se hará notar en los partes de accidente y en su caso, se pondrán los hechos a disposición del ministerio público.

Existen alrededor de 55 semáforos peatonales en 15 cruceros, ubicados en amplios aforos vehiculares, como en avenida Las Torres, calle Francisco Juárez, carretera Celaya-Comonfort hasta glorieta de Roque, entre otras, sin embargo en todos los cruces existe el mismo problema de no respetar el señalamiento.

También hay en las esquinas del bulevar con las calles Benito Juárez y Allende, donde cuenta con un aforo de cuatro mil personas tan sólo los fines de semana.

AL