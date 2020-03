Siguen esperando un puente peatonal

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Habitantes de la Colonia Tierra y Libertad esperan que en este año se pueda tener un avance en el proyecto para la construcción de un puente peatonal sobre la carretera Salamanca-Valle de Santiago, la cual tienen que atravesar para llegar a sus hogares.

Los colonos de la zona sur del municipio señalan que no quitarán el dedo del renglón para solicitar el puente peatonal que los conecte con la Colonia Humanista 1, a donde tienen que acudir a llevar a los niños al preescolar y la primaria, por lo que tienen que atravesar los dos carriles de la carretera.

Matilde Juárez habitante de la Colonia Tierra y Libertad, mencionó en el tramo del camellón que se dejó cuando remodelaron la zona fue de gran ayuda para el cruce, sin embargo aun así representa un riesgo para quienes tiene que pasar la vialidad, “la última vez nos dijeron los representantes de la colonia que al parecer no había dinero para las obras, pero esto ya tiene muchos años, antes con el camellón ya nos podemos detener un poco en medio, pero de todos modos es mucho riesgo”.

Por su parte, Rubén Herrera quien tiene que trasladarse diariamente a su trabajo regresa por la tarde, mencionó que por las noches es más peligroso el cruce ya que el transporte público los deja del lado de la colonia Humanista, “pasan los años y no se hace nada, hasta que pase algún accidente van a querer reaccionar, no es micho lo que se pide, hasta puede ser metálico, lo único es que nos garantice la pasada, ya quienes no lo quieran utilizar es bajo su riesgo, pero sí hace mucha falta”, señaló.