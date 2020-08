Siguen en espera locatarios del mercado Tomasa Esteves las mejoras del inmueble

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Locatarios del mercado “Tomasa Esteves” continúan a la espera de un proyecto de mejora del inmueble, una de las necesidades es el techado, cada temporada de lluvias en el área de la explanada norte el problema de goteras es evidente y los comerciantes tienen que solucionar el problema como pueden.

Durante varios años, los comerciantes del mercado municipal han esperado algún proyecto que mejore las instalaciones que tienen más de 50 años prestando el servicio, sin embargo mencionan que solo se han realizado algunos trabajos que no han sido suficientes debido al flujo de personas que se mueven en este centro de abastos.

Actualmente las principales demandas van desde el techado, el control y ordenamiento de comerciantes semi fijos de la periferia, así como la construcción de un estacionamiento, “ya ni ilusiones nos hacemos, siempre se habla de lo mismo, de lo que hace falta y por años hemos sido ignorados, hace más de 2 años vino hasta el gobernador pasado a anunciar que había 30 millones de pesos para mejorar el mercado y no se hizo nada”, señaló Miguel Juárez.

Mientras tanto los comerciantes son los que tienen que lidiar con la problemática que presenta el inmueble, por ejemplo, el techado en algunas áreas, principalmente la explanada norte, donde cada temporada de lluvias tienen que lidiar con las goteras y escurrimientos, situación que tratan de solventar con sus propios recursos.

“Si se fija si se desgasta de un lado y ponemos láminas o algún otro material que proteja del agua, pero tapamos un lado y a los pocos días ya es otro, y así no la vamos a llevar,” señaló Leonor Arroyo

Actualmente las ventas en este centro de comercio no han sido buenas debido a la pandemia por el covid-19 que originó que se cerrarán por más de dos meses las calles aledañas a la circulación vehicular, y aún no logran recuperarse de las ventas, “así que si en este momento nos pidieran para ayudar con algún proyecto no podríamos hacerlo, el próximo año vuelven a visitarnos porque es año de campaña, pero después quedamos en el olvido”, mencionaron.

SZ