Siguen en el camino, las balas que mataron a niño

Redacción

Jerécuaro.- Dentro de las medidas preventivas en Jerécuaro ante el Coronavirus, el alcalde, Luis Alberto Mondragón Vega, mencionó que está en pláticas con los comités comunitarios de las fiestas patronales y con las autoridades eclesiásticas de este municipio para que busquen no realizar este tipo de festividades ante la situación de la pandemia que se está viviendo en el mundo.

“Me dirijo a la gente y autoridades eclesiásticas que evitemos hasta donde sea posible el realizar estos actos y fiestas patronales y la invitación que hacemos es evitar todo este tipo de reuniones y festividades y tiempo avanza y con ello las acciones serán más drásticas”, dijo.

Comentó que están revisando para orientar a nivel municipal conforme a la ley un paquete fiscal donde pudiéramos ayudar tanto a los comercios como a toda la ciudadanía, “sabemos que muchos comercios viven al día estamos preocupados, pueden darse indicaciones más drásticas los siguientes días y pido que estén atentos y bien informados y eviten hasta sea posible que pudieran creer otro tipo de información a través de las redes sociales”.

Dijo el presidente que ya emitió las recomendaciones a todos los comités de las fiestas patronales de los próximos días para “poder recomendarles que tomen esta situación con bastante seriedad la intención es que las familias se queden en sus hogares, porque no son vacaciones y es la oportunidad para quedarnos en nuestras casas pero sobre todo no es que queramos imponerles, no estamos facultados para poder obligar a que cierren las casa y que no salgan, este es un tema de conciencia colectiva”.

Mencionó que “actualmente se tienen una buena comunicación con el sector salud y estamos haciendo las recomendaciones tanto del gobierno federal como del estado”.

