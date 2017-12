Siguen discrepancias en datos de jubilados

En el 2016 la cifra de pensionados era de 558 y en este año son sólo 265 empleados

En 10 años, 102 empleados no han podido jubilarse

Gerardo Barroso

Irapuato.- Pese a ser la dependencia responsable, la Dirección de Recursos Laborales negó saber cuántos empleados municipales reciben una jubilación por parte del gobierno municipal desde el año 1985 a la fecha.

Sin embargo, en la página de Transparencia existen tres documentos avalados por la dependencia con cantidades dispares.

En el año 2015, a través su portal de Internet gubernamental, la Dirección de Recursos Laborales informa la existencia de 435 empleados jubilados y/o pensionados, erogando mensualmente 1 millón 625 mil pesos.

Para el año 2016 la cifra de empleados aumentó a 558 con un gasto mensual de 2 millones 171 mil 580 pesos y en este año reportan sólo 265 empleados con una erogación mensual de sólo 1 millón 070 mil 487 pesos, es decir 51% menos del presupuesto del año anterior.

En todos los documentos el estatus del empleado es reportado como ‘jubilado’, aun y cuando la oficial mayor, Ana María Flores Bello, aseguró que desde el año 2007 no se reconoce este derecho al empleado y que los lineamientos aprobados por Ayuntamiento en los años 1985 y 2007 carecen de validez.

Sin embargo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios establece en su transitorio segundo que “los convenios, acuerdos, reglamentos, costumbres, prerrogativas y en general los derechos que estén establecidos en favor de los trabajadores, superiores a los que esta ley les concede, continuarán surtiendo sus efectos en todo aquello que les beneficie”.

El pasado 9 de noviembre también el pleno del Instituto de Transparencia revocó la respuesta de la Dirección de Recursos Laborales a través del recurso RR-1045/2017, donde la dependencia dice “desconocer” de empleados jubilados por el Municipio.

Fallo a favor de empleada es doloso: Ortiz

Nayeli García

Irapuato

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez supuso una situación dolosa en la resolución que otorgó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato a favor de Sandra Cardoso Lara, al otorgar un falló a favor de que la administración jubile a la empleada con más de 34 años de servicio, cuando no existe lineamento legal que respalde tal obligación.

El documento se basa en la resolución por unanimidad del pleno del tribunal, con firma de cinco personas, sólo una de ellas, Filiberto Pérez Romero, representante del estado, mantiene coincidencia en apellidos con Antonio Pérez Trejo, esposo de Sandra Cardoso.

Ortiz aseguró que no existe ninguna disposición legal que amerite que la presidencia municipal jubile, e incluso comentó que todas las demandas en ese sentido las ha ganado el Municipio.

La Oficialía Mayor informó que se han tenido cuatro demandas solicitando pensión por parte del Municipio, de las cuales tres fueron resueltas a favor del Municipio y un en caso fue presentado un amparo que está en litigio.

En la información enviada a través del área de comunicación social, señala que: “al parecer se le dio el favor al trabajador; sin embargo, mismo que no ha presentado su renuncia voluntaria y para que proceda el laudo la trabajadora primero tendrá que presentar su renuncia voluntaria”.

Ahora bien, dio a conocer que actualmente se tiene una plantilla de 130 personas pensionadas, con un costo anual de 6 millones 328 mil 770 pesos.

Agrega que “el Municipio no está obligado a otorgar dicha pensión: no están aprobadas la tablas para norma las jubilaciones de empleados municipales desde 1985 y tampoco se publicaron en el Periódico Oficial del Estado por lo tanto no son válidas y las tablas del 2007 tampoco fueron publicadas, por lo tanto no son válidas o vigentes”.