Siguen ciudadanos sin acatar medidas en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- El personal de Protección Civil hizo un recorrido el pasado fin de semana y notó que en la Alameda, el Jardín principal, la Plaza de San Agustín, la Calzada, el Parque Morelos y las áreas comunes y parques de las colonias, había centenas de personas conviviendo sin importarles que hay una gran cantidad de contagios de coronavirus por transmisión comunitaria.

Los inspectores dijeron que sólo pueden exhortar a las personas para que respeten el acordonamiento, sugerirles que no estén en la vía pública y que respeten el aislamiento social, sin embargo no los pueden obligar a que no estén en la calle y que usen el cubrebocas.

Hasta este lunes, el municipio alcanzó 858 casos confirmados de Covid-19 y 89 muertes, un incremento del 572% en los últimos 36 días. Del total de contagios, 848 fueron por transmisión comunitaria y se han recuperado 363 pacientes.

Contagios reflejan reuniones familiares

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez manifestó que los contagios están aumentando porque la gente sigue realizando actividades no esenciales, muchos no usan cubrebocas, siguen realizando reuniones familiares sin cuidar las medidas sanitarias y de higiene, y hay quienes ya se han relajado sin tomar en serio la enfermedad.

“En el número de contagios se ve el reflejo de las reuniones familiares”, dijo el funcionario.

Por lo que tanto el personal de salud como los elementos de Protección Civil les pidieron a los ciudadanos que respeten las restricciones y las medidas sanitarias, pues la intención es evitar que siga creciendo el número de contagios.