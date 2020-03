Siguen aumentando los casos de coronavirus en México, ya son 93

Redacción

México.- A medida que pasan los años, los tipos de empleo se adaptan a las necesidades de las empresas y de la población. El mercado laboral puede ser incierto para muchos pero, según el análisis de Manpower Group, en México habrá un aumento del 8 % en el empleo formal. La meta para dicho país es crear un millón y medio de puestos de trabajo. El impacto de la revolución tecnológica está teniendo un impacto directo en la aparición de nuevos trabajos que quizás nunca antes habíamos imaginado. La tecnología está presente en todos los nuevos perfiles que intentan cubrir diferentes sectores de la economía del país.

La región noreste, como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, es la que goza de mayores propuestas.

A continuación, veremos algunos de los trabajos más populares del momento. El enfoque en la tecnología, la adaptabilidad al cambio y la capacidad para desarrollar conexiones entre diferentes disciplinas – más que el conocimiento y el saber – serán clave para aquellos que estén en la búsqueda de una nueva profesión.

Ingeniero en la nube

Una tendencia que podemos observar entre usuarios es la de almacenar todos los datos en la nube. Allí subimos nuestros documentos, fotos y archivos personales, tal y como hacen las empresas. Actualmente, las compañías intentan reducir sus costos en infraestructura tecnológica o automatizar sus procesos, por lo que este puesto de trabajo resulta una pieza clave. Estos profesionales pueden trabajar en el sector de finanzas o de tecnología. Hoy en día, la demanda de ingenieros en la nube es muy alta.

Especialistas en ciberseguridad

Hoy en día, este es uno de los trabajos más demandados del mundo entero, tanto que incluso algunas universidades ya ofrecen posgrados para especializarse en el área. La ciberseguridad se ocupa de crear sitios seguros para empresas que lo demanden. El proceso consiste en encontrar las vulnerabilidad de los sitios y “hackear” el sistema, siempre con previa autorización.

Hay empresas que se dedican exclusivamente a ofrecer estos servicios para quien lo necesite, como el gobierno, las aerolíneas o el comercio. También hay muchos trabajos freelance que ofrecen sumas muy altas de dinero para aquellos que logren encontrar algún tipo de error que afecte directamente a la seguridad online, ya sea en el hardware, software o en el centro de datos.

Es bien sabido que hay que tomar ciertas precauciones cuando utilizamos nuestras tarjetas de crédito, además de tener cuidado a quién le ofrecemos nuestros datos. Sin embargo, hoy en día, si estamos apostando nuestro dinero online o simplemente aprendiendo las reglas del póker, las páginas web son mucho más seguras que hace algún tiempo, gracias en gran parte al duro trabajo de los ingenieros en ciberseguridad. Esto también sucede para aquellos que decidan utilizar criptomonedas, con las que hay que estar siempre atentos a los riesgos del phishing o de la falsificación de datos.

Agile coach

Como su nombre lo indica, en este puesto de trabajo la exigencia está puesta en mantener la agilidad en los ritmos de trabajo dentro de las organizaciones, con el objetivo de acercarse a la realidad de lo que los consumidores desean. Ante el cambio constante y las diversas necesidades de los clientes, es necesario cuidar bien cuál es el foco del negocio para tratar de evitar errores y acotar los ciclos de producción. Las profesiones vinculadas a esta posición van desde expertos en psicología y servicios al cliente, hasta ingeniería y administración. Esto dependerá, por supuesto, de cuál sea el interés específico de cada empresa.

Especialista en éxito del cliente

Esta es una profesión que no pasa de moda. Siempre es necesario vender. Y no es posible generar una venta si no existen los clientes. Por eso, es muy importante mantener la comunicación y el compromiso con el público. Esto se logra a través de un diálogo amable y cálido, donde se fomenten las relaciones interpersonales y se ofrezcan productos personalizados. De esta manera, los clientes percibirán que alguien los escucha. Este es un trabajo que requiere de muchas habilidades sociales. La principal demanda está en las áreas de turismo, finanzas, comerciales y hasta incluso en empresas de la construcción.

Investigadores de la ciencia

Si el futuro está en la tecnología, el gobierno de México ha entendido el mensaje. Los científicos logran posicionarse entre los trabajadores más buscados, situando la ciencia como una carrera realmente interesante para aquellos que estén pensando en labrarse un futuro prometedor. Una sociedad que le da valor a su desarrollo y a la investigación tiene asegurado un lugar en la economía global del futuro.

También cabe destacar que, este año, el gobierno mexicano ha decidido invertir más en ciencia y tecnología. El recorte, en vistas a la búsqueda de cierta “austeridad” y el control de las cuentas nacionales, fue dirigido a otros sectores. En cambio, los investigadores de la ciencia recibirán un notable aumento. Aunque el incremento no será extremadamente significativo, demuestra un gran avance por parte del gobierno del país.

Sin duda, los empleos emergentes del año se basan en perfiles con saberes técnicos y científicos, con amplios conocimientos en plataformas digitales.

