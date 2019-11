Sigue Martínez Hurtado como director de Seguridad, no ha recibido destitución

El funcionario comentó que no sabe cuál es la razón por la que deba ser separado de su puesto pues está contento con el trabajo que ha realizado

Cuca Domínguez

Yuriria.- Mientras los elementos de la policía preventiva de este municipio mantienen su inconformidad por el cambio de director de esta dependencia, luego de que aseguraron que la persona que pretenden imponer no tiene la capacidad necesaria y que ni siquiera tiene permiso de portación de arma de fuego; Marco Antonio Martínez Hurtado, Comisario o director de seguridad, dijo que el sigue al frente de la corporación, porque hasta ahora nadie le ha notificado lo contrario.

“Quiero hacer del conocimiento público que un servidor hasta el momento me encuentro en funciones como Director de Seguridad Publica de este municipio de Yuriria; toda vez que no ha sido notificada mi destitución del cargo o que se haya realizado el procedimiento administrativo correspondiente para llevar a cabo mi separación.

Les recuerdo que Seguridad Publica se rige por sus propias leyes; por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en este sentido, y mientras no se me notifique legalmente; y, dado que soy el responsable del armamento que se encuentra asignado a esta Institución Policial así como del equipo se encuentra a mi cargo, seguiré realizando mis funciones, tal cual lo he venido desempeñando buscando el beneficio de la sociedad yurirense”, precisó.

El funcionario agregó, “creo conveniente comentar que no se me ha mencionado ningún motivo por el cual sea necesaria mi destitución, puesto que se han entregado resultados a la ciudadanía, también se han realizado mejoras en seguridad pública, tanto así que pudimos realizar gracias al apoyo del Ayuntamiento la restructuración de la plantilla, es decir, ahora sí estamos integrados a un esquema de policía terciaria.

De igual forma se realizó un proyecto para participar en recurso concursable del fondo estatal, beneficiándose nuestro municipio con un vehículo sedan y dos cuatrimotos adaptados como patrulla, los cuales llegaran en los próximos días”.

Martínez Hurtado, dijo que se siente contento con el trabajo que ha realizado hasta el día de hoy, aunque admitió que falta mucho por hacer, “es importante hacer saber que los recursos (materiales y humanos) con los que contamos son limitados, pero éstos se han aprovechado al máximo, con el fin de garantizar la seguridad en nuestro municipio; en este sentido los resultados hablan por sí solos, se han disminuido los índices delictivos en el municipio, es palpable el aumento en la confianza de la ciudadanía en el cuerpo de seguridad, todo ello es comprobable y es gracias al compromiso que tiene cada uno de los que integran este Honorable cuerpo de Seguridad Publica”, concluyó.

