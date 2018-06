Sigue en espera el cambio de alumbrado público en Celaya

A pesar de que el cambio en el alumbrado público de la ciudad contribuiría de forma positiva y está dentro del presupuesto, el proyecto aún está en espera de ser aprobado por el Congreso del Estado.

Celaya.- El Ayuntamiento de Celaya aprobó el dictamen de necesidad del cambio de alumbrado público a cargo de un particular. Sin embargo, no hay seguridad de que el proyecto se lleve a cabo, pues aún falta que sea aprobado por el Congreso del Estado y en caso de no concretarse en esta administración que la siguiente debe darle seguimiento.

Aun cuando ya fue aprobado por el Ayuntamiento el dictamen de necesidad, no se puede asegurar que el proyecto Celaya Iluminado se lleve a cabo, pues este debe ser analizado por el Congreso del Estado y de ser aprobado regresará al ayuntamiento para que se creé una comisión técnica especializada para determinar el esquema en que se llevaría a cabo, que puede ser a través de una Asociación Pública Privada (APP) o por una concesión.

En caso de que la aprobación del congreso tarde y la comisión técnica especializada no concrete el proyecto, quedará a consideración de la siguiente administración el darle continuidad. De lo contrario, pasaría al banco de proyectos que tiene el municipio en espera de ejecutarse.

La tesorera municipal, Lourdes Herrera Rodríguez, justificó el proyecto en el ahorro que tendrá el municipio en cuestión financiera; el gasto de energía, beneficio ambiental, y seguridad al contar con mejor iluminación.

Detalló que actualmente el municipio tiene un presupuesto de 88 millones de pesos para cubrir el Derecho de Alumbrado Público (DAP), considerando que en el 2017 se pagaron 86 millones de pesos por este concepto.

Señaló que con el cambio de lámparas a una nueva tecnología se generaría un ahorro del 54 por ciento, pero el costo de este proyecto se estima en 309 millones 800 mil pesos y el municipio no cuenta con el recurso para realizarlo, por lo que se busca que lo haga un tercero.

“Actualmente estamos en una situación complicada financieramente porque el municipio tiene que pagar esos 86 millones y es complicado para el municipio hacer la sustitución con recursos públicos”, explicó la tesorera.

Asimismo señaló que el 54 por ciento que se tendría de ahorro sería el ingreso que tendría el inversionista para recuperar su inversión y en algún momento, cuando se cubra, será un ahorro efectivo para el municipio.

Además de los beneficios económicos, el cambio de más de 37 mil luminarias traería un impacto ambiental, ya que al usar tecnología LED se estaría dejando de producir 900 toneladas de dióxido de carbono al año.

