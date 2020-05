Sigue ciudad a la cabeza de muertes por Covid-19

Luz Zárate

Celaya.- El municipio sigue ocupando el primer lugar en número de muertes por coronavirus Covid-19 en todo el estado; hasta este jueves el reporte de la Secretaría de Salud es de 18 decesos y 70 casos confirmados, de los cuales 60 fueron por transmisión comunitaria.

Algunos celayenses manifestaron que encabezar la lista de muertes por esta causa a nivel estatal, obedece a que el gobierno municipal actuó tarde y hasta ahora se comienzan a establecer restricciones para evitar que la gente esté en la calle realizando actividades no esenciales, cuando en otros municipios comenzaron desde hace un mes y además han utilizado a la fuerza pública para obligar a la gente a que acate las recomendaciones sanitarias o establecieron protocolos estrictos que los ciudadanos se ven obligados a cumplir.

Aumentan contagios comunitarios

La doctora Fátima Melchor Márquez, jefa del Departamento Estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó que “la razón por la que la ciudad ha presentado más decesos obedece a que no se ha reducido la movilidad de la gente en las calles, siguen los contagios comunitarios y muchos pertenecen al grupo vulnerable; los enfermos manifiestan síntomas, pero no van a recibir atención médica hasta que ya están graves y la enfermedad se encuentra avanzada”, expresó.

“La letalidad es más frecuente en personas con edades avanzadas, por ello insistimos a la población acudir a recibir atención médica de manera oportuna. Poco podemos hacer cuando la gente llega con una neumonía grave a las unidades médicas porque no se atendieron a tiempo”, mencionó.

La doctora lamentó que la ciudadanía ignore la información disponible y decida salir a la calle y continuar con sus actividades; añadió que “los números no nos mienten y esa es la importancia de llevar un registro de los casos; insistimos hace unos días en no salir el 10 de mayo y vimos demasiado movimiento en las calles y se sigue transmitiendo la enfermedad”, explicó.

Llaman a seguir medidas

El director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropeza, señaló que esta incidencia se debe a que las personas no atienden las indicaciones para evitar contagios.

“Si la gente sigue exponiéndose y no tiene estos cuidados, no va a frenarse esto jamás, por eso el llamado a seguir estas indicaciones. El que seamos el municipio con mayor número de muertes por coronavirus no es más que el resultado de lo que la población ha dejado de hacer, se ha hecho difusión por todos los medios para quedarse en casa y cuidarnos más”, dijo.

La ciudad tiene el mayor número de muertes por Covid-19, incluso por encima de León (232 casos y siete defunciones), Irapuato (63 casos y tres muertes) y Salamanca (101 casos y diez muertes), según datos de la Secretaría de Salud.

Pero ni las cifras espantan a los ciudadanos, pues muchos están en las calles sin cubre bocas y retando a las autoridades, pues cuando les indican que no se pueden sentar en las bancas clausuradas, muchas personas se molestan.

No te lo pierdas: