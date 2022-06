Algunas personas confunden estos conceptos porque les parece que se enuncian igual, pero tienen sus diferencias. Los cuatro conceptos tienen el mismo propósito, pero el uso y valor social les ha ido diferenciando. A sigla y al acrónimo se les considera palabras; la abreviatura y el símbolo en ocasiones lo parecen. La sigla, antiguamente, se escribían con puntos intermedios (como S. A.), pero ya no (ONU); las abreviaturas lo llevan al final (de colonia, col.). Ni siglas, ni símbolos presentan acentos; pero tanto abreviaturas como acrónimos sí, de corresponderles (láser y Pémex). De todas estas, solo la abreviatura presenta variación por género y número: las siglas no se pluralizan (incorrecto ONG’s).

El Diccionario de la lengua española, DLE, define sigla como una palabra formada por letras de una expresión compleja. En tanto, acrónimo es un tipo de sigla. Su diferencia es que las siglas pueden ser enunciadas por deletreo (CTM –Confederación de Trabajadores de México– se lee en voz alta como [se, te, éme]). Pero también las hay que se pronuncian como una palabra, por su similitud con la silabación del idioma (CIA).

Pueden ser integradas con las iniciales de las palabras con significado (sustantivos y adjetivos, sin tomar en cuenta las preposiciones y conjunciones: UNAM); pero modernamente se usan acrónimos que se construyen con más de una letra de las palabras significativas, así como preposiciones y conjunciones, para privilegiar su pronunciación (Conacyt).

Las abreviaturas son un conjunto de letras que representan un vocablo. Las hay extremas, en las que se limitan a la letra inicial (C. para ciudadano), pero también se forman por truncamiento (dir., dirección). Para su formación, se deben suprimir cuando menos tres letras (por eso mayo difícilmente se abrevia, pero sí septiembre: sept.). Cuando se lean en voz alta –precisa la Ortografía–, debe enunciarse la palabra completa. Por culpa de no hacerlo, buena parte de los mexicanos desconocen el significado (les es incomprensible la H., que muchos ayuntamientos ostentan como Veracruz, tres veces H., Heroica).

Las únicas abreviaturas que van con mayúsculas inicial son las que se refieren a personas (Lic., Sra.) pero no así las que refieren a otros asuntos (núm., col., av.).

Las abreviaturas que presentan letras voladas (grafías de menor tamaño y por encima de la línea de escritura; los procesadores de texto les llaman superíndice), deben presentar punto antes de las voladas (n.° para número; D.ña para doña).

Popularmente, los símbolos suelen suponerse abreviaturas cuando se representan con letras (diferente el símbolo m de metro o metros, a la abreviatura mts.). Los primeros no se pluralizan, los segundos sí. También se diferencian por el punto: los símbolos jamás deben llevarlos (menos aún las grafías no alfabetizadas: de ohm, Ω). Su convención responde a la normalización internacional de organismos preocupados por contar con un lenguaje comprensible para todos los países y lenguas involucradas en actividades comunes. Actualmente, la de mayor influencia es la ISO (International Organization for Standardization), creada después de la Segunda Guerra Mundial.

Es decir, abreviaturas, acrónimos, siglas y símbolos tiene ortografía diferenciada.