CONTRA RETRATO

Miguel Ángel Chico Herrera

El pasado 25 de noviembre, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sorprendió a propios y extraños al anunciar –todo indica que de manera anticipada- que este político irapuatense expriista y exdiputado federal por Morena, será el enlace entre el gobierno federal y el estado para arrancar el proyecto denominado “Agua Sí para Guanajuato”.

Miguel Ángel Chico Herrera se encargará de fungir como este enlace político, para un tema que no figura dentro de su ya larga trayectoria. Los recursos naturales y el uso del agua no son su fuerte, pero todo indica que su jefe el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no se anda con complacencias.

La misión va más allá de posar para la foto. Chico Herrera deberá asegurarse de que los acuerdos de distribución del agua de la cuenca Lerma Chapala, transcurran sin sobresaltos ante el reacomodo que se pretende para que los excedentes de la Presa Solís, sean surtidos para las ciudades del corredor industrial.

Fundamentalmente son tres los convenios a custodiar. Uno con el aval de la federación para que el agua excedente del Distrito de Riego 011 sea entregado al estado, otro para la construcción de un ducto para distribuir el agua a León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao, mientras que el tercero es para el proyecto de tecnificación.

Visto de otro modo, también es la oportunidad de Chico Herrera para salir del ostracismo luego de fungir como delegado de Segob en Guanajuato por solo dos meses y hasta ahora como “Coordinador de Seguimiento de la Planeación Institucional”. Ahora viene una tarea de adeveras.