Sia sorprende a los compradores de un Walmart al pagar todas las compras de todos

La cantante lució irreconocible al ir vestida casualmente y sorprendió a varios clientes de la tienda en pleno día de Acción de Gracias

Redacción

Estados Unidos.- Sia es la estrella del pop australiana conocida por su actitud nerviosa y su peluca característica que cubre la cara sin embargo este jueves abandonó su disfraz habitual y fue encubierta en un supermercado de los Estados Unidos para realizar un acto de bondad el Día de Acción de Gracias.

En un video compartido en Twitter por un comprador, fingiendo ganar un boleto de lotería antes de ofrecer pagar los comestibles de todos.

En el video, se puede ver primero a un comprador caminando hacia Sia y dándole un ramo de flores mientras la abraza y le agradece.

Sia luego continúa finalizando un pago, antes de sacar su tarjeta de crédito y preguntar: ‘¿Quién es el próximo?’

Un fan reconoció al cantante australiano y compartió el video, que recibió casi 13,000 visitas en menos de 24 horas.

¡Así que Sia pagó por mis compras hoy, muchas gracias!”, Escribió el comprador.

“¡El corazón y el alma hermosa que tienes para pagar por todos!”, Continuó.

“Lo siento por decírselo a todos una vez que me di cuenta de quién eras! ¡Pero esta amabilidad debe ser reconocida!”, dijo el fan,

So @Sia paid for my groceries today thank you so much!! The heart and beautiful soul you have for paying for everyone!! I’m sorry for telling everyone once I realized who you were !! But this kindness must be acknowledged!!! pic.twitter.com/p7CMvBBQyP

— Adri Buckles (@mexican_locaaa) November 28, 2019