Si se hace justicia en casos Lozoya y García Luna México será ejemplo mundial: AMLO

Redacción

México. – Por medio de Twitter AMLO habló frente a las cámaras para decir que, si se hace justicia en los casos Lozoya y Genaro García Luna, nuestro país sería ejemplar para el mundo.

Dijo: Nuestro país podría ser ejemplo mundial si se hace justicia y se va a fondo en los casos de Lozoya y García Luna. En este desafío, asumo mi responsabilidad y creo que hará lo mismo la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el pueblo entero”.

Aclarando que actuará sin afán de venganza: “No pienso que Alejandro Gertz Manero deje de cumplir con sus responsabilidades… estoy seguro que llegará al fondo, desde luego sin venganzas; es justicia, no venganza”, dijo. No juicios sumarios, no castigar sin pruebas”.

G.R