Sí puedo por mi autoridad moral: AMLO

El presidente se hizo el inocente respecto a su reunión con Jared Kushner en casa de Bernardo Gómez de Televisa, dijo que “él no iría a hacer algo indigno” y que sólo fue una reunión de amigos aunque se discutió el Tratado

México.- El día de hoy en conferencia de prensa, se le cuestionó al presidente la razón para hacer su reunión con Jared Kushner en una casa privada y no es Palacio Nacional o en la Secretaría de Relaciones Exteriores si es un encuentro bilateral.

La visita se hizo en una casa particular de un amigo en común, dijo el presidente refiriéndose a Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Grupo Televisa, “porque se ajustó el horario” pues aunque Kushner viajó de Estados Unidos solo a este encuentro, “tenía su agenda, e igual yo tenía compromisos”, y “ya era muy tarde”.

El presidente se hizo el inocente porque lo consideramos normal, en un plan de “amistad”, fue una cena y conversación circular, no “una reunión rígida, acartonada”; hubo testigos y lo informaron, “fue un encuentro amistoso”.

Sin embargo, López Obrador luego afirmó que en la cena ‘amistosa’ se trataron temas políticos: “sí se habló del tema del Tratado (de Libre Comercio), ya lo mencioné, reafirmamos nuestro compromiso de que se debe de aprobar ese tratado”. Cuando fue cuestionado si no le parecía mal aceptar hacer una reunión en casa de un particular siendo presidente de México, afirmó que él puede hacerlo porque no por ser presidente “se me quita nada”, que es respetuoso de la investidura presidencial.

Insistió que sucedió en la residencia de un vicepresidente de una televisora porque “así se dieron las circunstancias; a lo mejor en otra ocasión me voy a reunir con alguien en casa de un periodista, amigo, o en casa de un campesino o en casa de un maestro”, siguió absolviéndose porque “si fuese yo a hacer algo indigno, entonces sí no podría yo reunirme en ningún lado con nadie, pero yo tengo mi autoridad moral para asistir a cualquier encuentro, cualquier acto”.

Para finalizar más preguntas y reproches de los periodistas exhortó: “abrazos y amor y paz, ¿sí? Ya no tantos celos, no tantos sentimientos”.

Andrés Manuel López Obrador dio por zanjado el tema concluyendo:

“Entonces, lo importante es que se mantiene con el gobierno de Estados Unidos una relación de amistad, esto dice mucho, no puedo explicar todo lo que significa tener una relación de amistad y de respeto mutuo, es fundamental. […] Y vamos a seguir dialogando porque nos importa tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, como tener buenas relaciones con todos los gobiernos. Y lo que buscamos es ver si se puede hacer el acuerdo bilateral de inversión para el empleo y el desarrollo del país.”

